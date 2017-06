Le pagelle del Messico - Attaccanti sterili, Moreno in affanno

Germania-Messico 3-1

© foto di Image Photo Agency

Ochoa 5,5 - Subisce quattro gol, ma ne salva almeno la stessa cifra. Le sue parate non possono nulla.

Layun 6 - Uno dei più positivi del Messico. Inesauribile sulla fascia destra, guadagna sempre il fondo e mette tanti cross.

Araujo 5,5 - Nella sua zona gli scambi dei tedeschi gli creano problemi. Non sempre attento.

Moreno 5 - Si fa superare troppo spesso in velocità, è in affanno soprattutto quando la Germania decide di partire in contropiede.

Oswaldo 5,5 - Qualche buona discesa a sinistra, ma è poco l'apporto offensivo.

Aquino 5 - Completamente impalpabile stasera. Si pesta i piedi con Dos Santos troppo spesso e non trova nessuna buona giocata. Dal 46' Lozano 5 - Entra male, non mostra il talento del quale si parla molto bene in patria.

J. dos Santos 5 - Pochi guizzi anche da parte sua, una prestazione mediocre da un giocatore dal quale ci si aspettava di più. Dal 68' Marquez s.v.

Herrera 6 - Lotta a centrocampo, dà qualità e quantità ma da solo non può nulla.

G. dos Santos 5,5 - Un primo tempo positivo, con diversi strappi sulla trequarti. Poi però scompare anche lui dal campo. Dal 63' Fabian 6,5 - Entra bene, crea subito un paio di occasioni. Buon impatto. Poi trova anche il gol.

Raul Jimenez 5 - Ha tante, troppe palle davanti al portiere. Ma le spreca tutte. Colpisce anche una traversa, graziando ter Stegen.

Chicharito 5,5 - Fa più movimento rispetto a Raul Jimenez, ma anche lui è poco cinico davanti ad Ochoa.