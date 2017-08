Le pagelle del Milan - Andrè Silva subito protagonista, Kessiè top

Risultato finale: Milan-Shkendija 6-0

Donnarumma 6 - Mai chiamato in causa dagli sterili attacchi dello Shkendija, una serata tranquilla senza sporcarsi i guanti.

Conti 6,5 - E' il calciatore che abbiamo ammirato la scorsa stagione nell'Atalanta, spinge e torna a dare una mano alla retroguardia con grandissima rapidità. Dal 71' Abate 6 - Continua a spingere sulla destra servendo l'assist per Montolivo.

Bonucci 6 - Guida con autorevolezza ed esperienza l'intero pacchetto arretrato rossonero, è lui a gestire il primo possesso del Milan.

Zapata 6 - Non fa mancare il suo appoggio a Bonucci, non ha avuto grande difficoltà ed in alcune occasioni esce bene palla al piede.

Antonelli 7 - La rete è il meritato premio ad una partita votata all'attacco, Borini apre gli spazi sulla sinistra e lui non manca all'appuntamento.

Kessiè 7 - Non dimostra la giovane età, è uno dei protagonisti assoluti della partita sfoderando una prestazione da top. E' in ogni zona del campo.

Montolivo 7 - La gara del riscatto? Nonostante il modesto avversario il regista di Montella da ordine al reparto siglando anche una doppietta.

Calhanoglu 6,5 - Lascia il campo tra gli applausi convinti di San Siro, manca la giocata decisiva ma a volte riesce a vedere il gioco prima degli altri. Dal 61' Bonaventura 6 - Sfortunato Jack che lascia il campo nel finale per un problema fisico.

Suso 7 - Soprattutto nel secondo tempo affonda sulla fascia destra con grandissima facilità, gli manca la gioia del gol ma è sempre nel vivo della manovra offensiva. Dal 75' Cutrone 6 - Nel giro di 15' trova un palo e sfiora più volte la rete.

Andrè Silva 7,5 - Si prende la scena sin dalle prima battute, realizza una doppietta e sfiora diverse volte il tris. Al centro dell'attacco sgomita ma ha anche grandi doti nel superare con scioltezza l'avversario.

Borini 7 - I suoi movimenti spaccano in due la difesa macedone, quando converge senza palla verso il centro apre gli spazi per Antonelli e Calhanoglu. Arriva anche il gol tanto cercato dall'ex Sunderland.