Le pagelle del Milan - Calhanoglu deluxe, Kalinic scioglie San Siro

Risultato finale: Milan - Fiorentina 5-1

© foto di PHOTOVIEWS

Donnarumma 6 - Simeone gli arriva davanti e lo beffa con un bel tocco morbido: non ha colpe. Ne ha altre invece per i tifosi del Milan, che lo fischiano sin da quando viene annunciato il suo nome dallo speaker per la prima volta.

Calabria 6,5 - Partita diligente, spinge con frequenza sulla fascia anche se non sempre azzecca la giocata. Importante il suo contributo soprattutto nel tenere d'occhio, e saper sfidare di gamba, Chiesa fino all'ultimo istante.

Bonucci 6 - Sbaglia in uscita, facendosi rubare palla da Dabo. Da lì si avvia l'azione che porta la Fiorentina in vantaggio: per sua fortuna poi la partita si mette decisamente più in tranquillità. Leggerezza che non pesa.

Romagnoli 6,5 - C'è anche lui nella linea di sorpresi dal tracciante di Chiesa. Ma di certo non è il più responsabile. Nel resto dell'incontro si disimpegna con facilità in tutte le situazioni, strappando un'ampia sufficienza.

Rodriguez 6 - Una sufficienza piuttosto striminzita, probabilmente indotta dal risultato finale. Simeone gli scappa via che è una bellezza sulla rete del vantaggio ospite. E non trova ancora la gamba giusta per spingere.

Kessié 7 - Si vede da subito che è carico, anche se all'inizio Dabo gli tiene botta bene e lo costringe ad un duello ad armi pari. Ma sul lungo andare non si tiene: nel secondo tempo è semplicemente imprendibile.

Locatelli 6 - Battagliero lì davanti alla difesa, il giovane centrocampista occupa un ruolo delicatissimo e non commette errori. Già questo è qualcosa. Aveva iniziato così così, nel secondo tempo però è spinto dalla corrente generale.

Bonaventura 7 - Pure per lui è un processo graduale, l'entrare in partita. Quando succede, il Cristoforo di turno viene semplicemente spazzato via. Nel secondo tempo festeggia con il gol e lascia il campo all'esordio del baby Torrasi. (dall'85' Torrasi s.v.)

Cutrone 7,5 - Deve prendere le misure con un ruolo non suo, e dopo qualche minuto di rodaggio lo fa egregiamente: prima corregge di tuffo il cross di Calhanoglu di testa, poi ringrazia ancora il turco e va per la doppietta. Fuori con standing ovation. (dal 71' Silva 6 - Dopo il primo pallone toccato sembra una serata di grazia anche per lui, ma Dragowski gli para il tiro a botta sicura e lo riporta alla realtà. Qualcosa però ha dato pure lui).

Kalinic 7 - Ritrova vitalità proprio contro la sua ex squadra, come sospettavano in molti. E quando esce arrivano addirittura gli applausi, non convintissimi, di San Siro. Tante buone sponde ed un gol da rapinatore d'area. (dal 79' Antonelli s.v.)

Calhanoglu 8 - Il turco è il protagonista della serata. Versione deluxe: all'inizio ringrazia Sportiello, poi ubriaca rispettivamente Olivera e Milenkovic per offrire i due palloni del 2-1 e del 3-1. Infine offre con il velluto per il poker di Cutrone. Che lusso.