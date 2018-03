Le pagelle del Milan - Delude Kessié, Suso assente ingiustificato

Risultato finale: Milan-Arsenal 0-2.

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Donnarumma G. 5 - Ha poche colpe sui due gol subiti, ma nelle uscite non dà mai la giusta sicurezza. Una partita da dimenticare.

Calabria 5 - In difesa soffre troppo le verticalizzazioni, meglio in fase di spinta. Spesso riesce ad andare al cross. (Dal 79’ Borini 5.5 - Prova ad entrare in campo e dare vitalità, ma non riesce nulla nemmeno a lui).

Bonucci 6 - Nel primo tempo soffre le giocate degli avversari, nella ripresa riesce a gestire meglio le giocate e prova in alcuni casi i lanci lunghi.

Romagnoli 5.5 - Qualche sbavatura in più rispetto al compagno di reparto, ma nel secondo tempo ha più spazio per impostare l’azione.

Rodríguez 5 - Lascia troppi spazi agli avversari, i pericoli arrivano proprio dalle sue parti. Spesso sbaglia la scelta dei tempi.

Kessié 4.5 - Tanta buona volontà, ma paga la mancanza d’esperienza. Recupera diversi palloni, ma sbaglia in impostazione.

Biglia 5 - Nel primo tempo viene spesso pressato, sbaglia troppo. Meglio nel secondo tempo, ma la prova rimane insufficiente.

Bonaventura 5.5 - Uno dei pochi che ci prova anche nel momento più complesso, ma ha le polveri bagnate.

Suso 5 - Troppo inconcludente, soprattutto nella specialità della casa, ovvero l’uno contro uno. Male anche nelle giocate di classe.

Cutrone 5.5 - Inizia con un buon piglio, attaccando ogni spazio. Non ha molte occasioni, si spegne con il passare dei minuti. (Dal 69’ André Silva 5 - Tocca pochi palloni, è alienato dal match).

Çalhanoğlu 5.5 - Tanta buona volontà, ma questa volta il turco non incide su una posizione in cui poteva fare molto male. (Dal 63’ Kalinic 5 - Poche occasioni, non si fa mai trovare pronto).