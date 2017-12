Le pagelle del Milan - Suso show, conferma Montolivo

Risultato finale Milan-Hellas Verona 3-0

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Donnarumma 6 - Fischiato a ogni pallone toccato, non è sereno ma fa due parate attente nel primo tempo su Zuculini e Kean.

Calabria 6.5 - In tandem con Suso domina la corsia destra. Offre sempre buone sovrapposizioni, si spinge con costanza sul fondo e dai piedi del terzino nasce l'angolo che porta al tris.

Bonucci 6.5 - Leader ritrovato della difesa che guida con esperienza, la stessa con la quale consola Donnarumma per i fischi. Gli attaccanti avversari non hanno spazi.

Romagnoli 7 - Finalmente ha trovato sintonia con Bonucci, puntuale in difesa e propositivo in avanti, quando non gli resta che spingere in rete la palla del raddoppio.

Rodríguez 6 - Potrebbe garantire maggiore spinta sulla fascia, ma si fa vedere con una buona conclusione personale dalla distanza.

Kessie 6 - Il più avulso dalla manovra rossonera, rispetto al concerto degli altri centrocampisti. Pochi inserimenti e qualche appoggio sbagliato.

Montolivo 6.5 - Rigenerato dalla cura Gattuso, è il perno del gioco rossonero. Detta i tempi della manovra con la precisione del 97,4% di passaggi riusciti, trovando sempre l'idea giusta per gli inserimenti dei compagni. (Dal 65' Biglia 6 - Al rientro dall'infortunio, acquisisce minutaggio e centra in pieno la traversa).

Bonaventura 6.5 - Mezzala con licenza di offendere, torna a rendere al meglio. Gioca tra le linee, si inserisce e si accentra, trova il cross in mezzo. Una prestazione completa e di qualità. (Dal 59' Antonelli 6 - Entra a risultato già acquisito e si limita a qualche spunto).

Suso 7.5 - Sulla corsia destra è davvero imprendibile. Sforna una quantità incredibile di cross, come quello per Cutrone, dopo aver portato in vantaggio il Milan. (Dal 59' Borini 6 - Prova la conclusione in un paio di occasione, forse un po' egoista).

Silva 6.5 - Duetta con Cutrone, si spende molto anche se non trova la via del gol. Confeziona però l'assist per la rete di Romagnoli.

Cutrone 7 - Si dà da fare per tutto il primo tempo in aiuto dei compagni. Poi fa vedere le proprie qualità in area di rigore e firma il tris con un gran gol di testa.