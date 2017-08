Le pagelle del Napoli - Insigne spettacolare, Milik letale. Male Hysaj

Verona-Napoli 1-3

© foto di www.imagephotoagency.it

Reina 6 - Smanaccia una conclusione di Cerci, ma l'intervento importante arriva nella ripresa allungandosi su Verde. Dal dischetto viene beffato centralmente.

Hysaj 5 - Inizia bene, spingendo anche con continuità, poi un giallo ingenuo lo condiziona quando la partita diventa più maschia. Commette fallo da rigore (ma per la verità prima è Bessa a trattenerlo) e rimedia il rosso.

Chiriches 6,5 - Un'imprecisione nel finale, ma al termine di una prova sicuramente positiva. Molto bene in uscita, chiudendo col 94% di precisione nonostante il terreno di gioco disastroso.

Koulibaly 6,5 - Prova di livello, dominando sul gioco aereo almeno fino a pochi minuti dalla fine. Un paio di sbavature a cui rimedia in prima persona e diverse chiusure di pura fisicità.

Ghoulam 6,5 - A Verona arriva la prima gioia personale in azzurra, stringendo verso il campo e battendo Nicolas che era a terra. Tanta spinta in fase offensiva, in ritardo su qualche ribaltamento ma è il prezzo da pagare.

Zielinski 6 - Qualche spunto, ma non riesce ancora a spaccare le partite con le sue accelerazioni. Inizia piuttosto timido, meglio dopo il vantaggio. Da lui ci si attende di più.

Diawara 6,5 - Probabilmente neanche Jorginho avrebbe velocizzato di più il gioco su un campo del genere. Se la cava tutto sommato bene, facendo valere qualità fisiche nei recuperi e nei tanti duelli.

Hamsik 6 - Il campo disastroso non lo aiuta nei tanti uno-due tentati. Qualche errore di troppo, ma si prende le maggiori responsabilità quando il Verona è tutto chiuso. Generoso su un paio di ribaltamenti di fronte (dal 20'st Allan 6 - Entra subito in partita, sempre nel vivo del gioco, tappando poi la falla da terzino destro dopo il rosso a Hysaj)

Callejon 6,5 - Un'occasione importante in cui calcia debolmente, ma è sempre dentro la partita giocando per i compagni. Pochi errori (chiude addirittura con un 97,4% di precisione) tenendo sempre in ansia gli avversari sull'attacco alla profondità (dal 27'st Giaccherini 6 - Dà nuove energie nel pressing, risultati alterni invece quando è in possesso)

Milik 7 - Nonostante il campo disastroso, nel primo tempo non demerita negli scambi stretti con gli esterni. Si muove bene e firma il raddoppio in ripartenza, dettando l'assist ad Insigne. Sfiora anche la doppietta prima di uscire (dal 15'st Mertens 6,5 - Impatto immediato sul match, cercando l'uno-due con Insigne nell'azione che porta al 3-0. Sfiora il gol su punizione e nel finale con l'inferiorità numerica fa salire i suoi)

Insigne 7,5 - Inizia come aveva finito la scorsa stagione. Un assist col Nizza ed un altro a Verona, mandando in porta Milik per il 2-0 con un tocco d'alta scuola di esterno. Entra in quasi tutte le azioni (77 passaggi) e sfiora più volte il gol - che avrebbe meritato - trovando un reattivo Nicolas.