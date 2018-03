Le pagelle del Napoli - Insigne sprecone, grande impatto di Milik

Napoli-Sassuolo 1-1

Reina 5 - Incolpevole sul gol di Politano, che sfrutta da due passi la respinta sulla traversa. Male nella ripresa su una mancata trattenuta che regala una chance a Berardi.

Hysaj 6 - Un rischio su Rogeiro, ma per il resto non è dalla sua zona che arrivano i pericoli maggiori. Si distende anche con buona continuità ed è chiamato spesso ad uscire col pallone (chiude con 100 tocchi)

Albiol 5,5 - Il Sassuolo bracca i centrocampisti ed è lui ad uscire da dietro (chiude con 108 tocchi), non senza qualche sbavatura. Il giallo del primo tempo lo condiziona anche in qualche intervento.

Koulibaly 5 - Si perde Peluso che colpisce la traversa nell'azione del gol. Da un suo errore nasce un pericoloso contropiede nella ripresa. Non s'intende più volte con Albiol a dimostrazione che non sembra in giornata.

Mario Rui 6 - Diversi errori in fase difensiva, anche nell'ultimo passaggio, ma è da premiare per lo spirito e per le tante iniziative quando il pallone scotta ed il Napoli sembra avere poche soluzioni. Suo il cross velenoso che porta all'1-1.

Allan 5,5 - Probabilmente per le condizioni del terreno di gioco col pallone che non scorre, ma non trova le solite percussioni palla al piede (dal 37'st Diawara sv)

Jorginho 5,5 - Pallone che non scorre sul terreno di gioco del Mapei Stadium ed alterna qualche errore a passaggi piuttosto leggibili toccando varie volte il pallone, come raramente durante la stagione. (dal 19'st Milik 6,5 - Cambia la partita e dà la scossa ad un Napoli sterile nella ripresa. Fa a sportellate e su un suo corpo a corpo il pallone poi arriva a Callejon. Consigli gli nega il gol, poi è la traversa a dirgli no sul possibile 2-1)

Zielinski 6 - Rispetto ai compagni sbaglia meno, ma non trova il varco giusto che insegue per tutta la partita. Condizionato anche dagli scambi stretti con un Mertens paritcolarmente spento.

Callejon 6,5 - Il migliore del Napoli, al di là dell'azione del pareggio, muovendosi senza palla. Attacca la profondità finendo di pochissimo in fuorigioco in almeno due occasioni. Mette in difficoltà Rogerio che alla fine capitola sull'ennesimo taglio

Mertens 5 - Fatica ad entrare in partita, a tratti anche a stare in piedi sul terreno di gioco. In un'occasione il pallone gli resta dietro e finisce per incespicare prima ancora del dribbling. Gira spesso a largo per trovare spazi, senza grossi risultti e poi esce acciaccato (dal 30'st Hamsik 6 - Con lui in campo in un attimo si rivedono i meccanismi sull'out sinistro che almeno portano Mario Rui regolarmente libero al cross, come in occasione dell'1-1)

Insigne 5 - Pesa nella valutazione l'errore sotto porta in cui manda fuori dopo un bel dribbling su Lirola. In almeno altre due occasioni sono per la verità maggiori i meriti di Consigli