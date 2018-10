Le pagelle del Padova - Bonazzoli si sblocca, Della Rocca nervoso

Risultato finale: Crotone-Padova 2-1

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Merelli 6 - Attento per tutta la gara. Quando è chiamato in causa risponde presente. Poco può sul gol.

Cappelletti 6 - Partita grintosa in mezzo alla difesa, sfiora anche il gol.

Capelli 6 - Tanta esperienza in difesa. Lotta contro Budimir e compagni. Duello rusticano, finito pari.

Ceccaroni 6 - Furore agonistico per tutta la gara. Sfortunato in occasione del gol di Firenze. (Dal 84' Cisco s.v. ).

Salviato 6 - Sulla fascia svolge il compito con giudizio. Sbarra più volte la strada agli avversari. (Dal 80' Zambataro s.v. - ).

Broh 6 - Discreto match per un'ora di gioco, ordinato, bravo anche in fase offensiva. Suo l'assist per il gol di Bonazzoli.

Della Rocca 5.5 - A centrocampo parte con ritmo compassato, ma esce alla distanza e tiene botta agli avversari. Poi però commette un'ingenuità lasciando i suoi in dieci.

Pulzetti 6 - Lotta a tutto campo, ma in zona gol, non è lucido. Spreca due ottime opportunità per segnare. Via nella ripresa per un problema muscolare. (Dal 71' Belingheri 6 - Ordinato in mezzo.)

Contessa 6.5 - Spinge con continuità sulla fascia. Bel duello con Vaisanen, più volte lo mette sulla difensiva.

Bonazzoli 7 - Finalmente gol per l'attaccante scuola Inter. Ci prova almeno quattro volte, prima di esultare nella ripresa. Il gol lo può sbloccare definitivamente.

Capello 6 - Spinge con continuità in tutta la gara anche nei momenti più complicati. Ma anche per lui manca l'acuto.