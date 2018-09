Le pagelle del Padova - Clemenza incisivo. Merelli provvidenziale

CRISI ROMA, RITIRO E DI FRANCESCO HA TEMPO FINO AL DERBY. KARSDORP PUÒ LASCIARE I GIALLOROSSI. FIORENTINA, SI LAVORA AL RINNOVO DI CHIESA. MILAN, LEONARDO SUONA LA CARICA: “TORNIAMO SQUADRA DOMINANTE” - Suona l’allarme in casa Roma. La sconfitta contro il Bologna, unita ad altre prestazioni...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 settembre

Padova, i convocati di Bisoli per la sfida contro la Cremonese

Venezia, Di Mariano: "Momento negativo, ma non buttiamoci via"

Spezia, ripresa dei lavori fissata per domenica mattina

Carpi, Castori: "Rammaricato per il risultato, contento della prestazione”

Hellas Verona, anche oggi lavoro differenziato per Pazzini

Spezia, Di Natale: "Felice per la nuova avventura, spero di far bene"

Serie B, Giudice Sportivo: fermato per due turni Panico del Cittadella

Spezia, ripresa immediata in vista del turno infrasettimanale

Capello 6 - Lotta contro la retroguardia avversaria cercando, e non trovando, la giocata giusta.

Clemenza 7,5 - Svaria sulla trequarti realizzando, nella prima frazione di gioco, la rete del vantaggio biancoscudato (dall'84' Salviato sv - Subentra a Clemenza non riuscendo, per questioni di tempo, a farsi notare).

Pulzetti 5,5 - Interpreta timidamente il ruolo di mezzala faticando a rendersi pericoloso in fase offensiva.

Cappelletti 5,5 - Gestisce coscienziosamente diversi palloni non prendendosi grosse responsabilità ( dal 63' Ravanelli 6 - Sostituisce Cappelletti donando energie fresche alla mediana di Bisoli).

Zambataro 6 - Pattuglia diligentemente la fascia destra non commettendo grosse sbavature in fase difensiva.

Merelli 7 - Sfodera un paio di parate decisive risultando incolpevole in occasione dell'1-1 grigiorosso.

