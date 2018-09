Le pagelle del Palermo - Falletti vivace. Trajkovski decisivo

Risultato finale: Foggia-Palermo 1-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brignoli 6,5 - Salva, più e più volte, il risultato risultando incolpevole in occasione del gol subito.

Pirrello 6,5 - Gioca disciplinatamente al fianco di Bellusci debuttando positivamente in B.

Bellusci 6 - Comanda la retroguardia rosanero non commettendo sbavature in fase difensiva.

Rajković 6 - Affianca Bellusci giocando coscienziosamente sotto l'aspetto difensivo.

Salvi 6,5 - Corre lungo l'out di destra propiziando la rete dell'1-1 rosanero.

Jajalo 6 - Distribuisce accademicamente il gioco in mezzo al campo prendendosi le giuste responsabilità.

Haas 6 - Conferisce dinamismo alla mediana rosanero servendo diversi palloni interessanti.

Mazzotta 6 - Percorre la fascia sinistra svolgendo diligentemente entrambe le fasi di gioco (dal 76' Aleesami sv - Subentra a Mazzotta non avendo né tempo né modo di farsi valutare adeguatamente).

Trajkovski 7,5 - Interpreta brillantemente il ruolo di trequartista propiziando un gol e realizzandone un altro.

Falletti 6,5 - Galleggia sulla trequarti sfiorando, diverse volte, la rete personale (dal 79' Murawski sv - Prende il posto di Falletti non riuscendo, per questioni di tempo, a farsi notare).

Pușcaș 6 - Corre lungo il fronte d'attacco rosanero cercando, e non trovando, la via del gol (dall'88' Nestorovski sv - Sostituisce Pușcaș non riuscendo, per qeustioni di tempo, a farsi notare).