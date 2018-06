Le pagelle del Palermo - La Gumina e Coronado sugli scudi

Risultato finale: Palermo-Frosinone 2-1

Pomini 6 - Poco può sull'azione splendida che porta al gol Ciano. Per il resto non commette errori.

Rispoli 6 - Tiene duro in difesa, qualche scricchiolio, ma regge. Esce per scelta tecnica. (Dal 68' Trajkovski 6 - Parte bene, poi si assesta. Gioca in un ruolo non suo e lo fa con spirito di adattamento.)

Struna 6 - Match rude, tosto fino al 75' quando esce per un problema fisico. (Dal 75' Szyminski s.v. - )

Rajkovic 6.5 - Ordinato e concentrato, sbaglia pochissimo soprattutto nella ripresa.

Aleesami 6.5 - Corre a perdifiato sulla fascia. Si propone con continuità, attento nel finale.

Murawski 6 - Buona prova in mezzo al campo. Tiene botta ai giocatori avversari e si offre anche nelle proiezioni offensive.

Jajalo 6.5 - Lotta e non molla mai, recupera tanti palloni e rilancia l'azione.

Dawidowicz 6.5 - In mezzo alla difesa gioca con concentrazione e pochissime sbavature.

Coronado 7 - Gara maiuscola per il talento del Palermo: gioca a tuttocampo, mette assist per i compagni a profusione. C'è tanto di suo nella vittoria.

Nestorovski 6.5 - Il macedone in versione gregario. Dà tutto e da buon capitano lotta fino al 95'.

La Gumina 7 - Fino all'azione del gol aveva fatto pochino. Poi la realizzazione a fine primo tempo lo sblocca. Mette lo zampino anche sull'autorete di Terranova. Il futuro del Palermo passa dai suoi piedi. (Dal 88' Rolando s.v. - )