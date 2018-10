Le pagelle del Paris Saint-Germain - Mbappé trascinatore. Draxler rapace

JUVE, SI INSISTE PER POGBA. ROMA, IL TOTTENHAM PREPARA L’ASSALTO PER UNDER. INTER, SI CONTINUA A PENSARE A MODRIC. PIACE MARTIAL E OCCHI SU TONALI Caccia ad un gradito ritorno. La Juventus fa sul serio per riportare in bianconero Paul Pogba. Contatti continui, trattativa destinata...