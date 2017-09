Le pagelle del Perù - Flores imprendibile, Guerrero solito leader

Risultato finale: Ecuador-Perù 1-2

Caceda 6 - Non deve compiere grandi parate. Non può nulla sul rigore.

Corzo 5.5 - Non sempre perfetto in fase difensiva. Soffre la velocità ecuadoregna.

Rodriguez 6 - Controlla Caicedo senza troppi patemi. Sempre primo nel gioco aereo.

Ramos 5.5 - Un rosso che rischia di compromettere la vittoria. Troppo falloso.

Trauco 6.5 - Spinge con costanza sulla sua fascia di competenza. Positivo.

Tapia 6.5 - Buon filtro in mezzo al campo. Ci prova spesso dalla distanza. (dal 63' Cartagena 6 - Esordio in nazionale con vittoria. Non sente l'emozione)

Yotun 6 - Forma un'ottima coppia con il compagno. Quantità e qualità.

Flores 7 - Un gol, tanta corsa e almeno altre 2-3 conclusioni pericolose.

Cueva 7 - Ha polmoni da vendere. Corre ovunque e si inserisce spesso e volentieri. (dall'84' Santamaria s.v.)

Carrillo 6 - Il più in ombra dei trequartisti. Si guadagna la sufficienza con il sacrificio in copertura nella ripresa. (dal 74' Hurtado 6.5 - Entra e trova subito il gol che vale i tre punti. Cos'altro chiedergli?)

Guerrero 6.5 - Tira almeno dieci volte in porta. Trascina i suoi anche se non trova il gol.