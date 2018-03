Le pagelle del Perugia - Difesa attenta, Cerri mattatore. Bianco di livello

Risultato finale: Perugia - Spezia 3-0

© foto di Federico Gaetano

Leali 6 - Un paio di incertezze in uscita nel primo tempo, che per fortuna non costano nulla ai suoi. Nel complesso comunque una prestazione giudicabile sufficiente.

Volta 6,5 - Nonostante venga ammonito dopo circa dieci minuti, non sente il peso del giallo e prosegue nello scontro fisico con le punte. Era diffidato, salterà la prossima.

Del Prete 6,5 - Torna ad occupare il suo nuovo ruolo di centrale dei tre, e si disimpegna egregiamente. Sfodera una prestazione ottima soprattutto sul gioco aereo.

Magnani 6 - Sicuro come mostrato anche nelle ultime uscite, deve abbandonare leggermente prima della fine la contesa per un problema fisico. Sufficiente fino a lì. (dall'83' Dellafiore s.v.)

Mustacchio 6 - Per quantità e generosità meriterebbe il massimo dei voti, ma contano anche gli sviluppi. Ed è spesso troppo impreciso, per quanto non demeriti mai.

Gustafson 6 - Parte bene, cercando spesso la combinazione con l'esterno di riferimento. Piano piano si eclissa un po', pensando più che altro a difendere il vantaggio.

Bianco 7 - Prestazione di alto livello per uno degli ex di turno. Tante giocate intelligenti che trovano la loro summa nel gol del 3-0 che chiude tutti i giochi.

Bandinelli 6,5 - A punteggio ancora bloccato stava per buttare giù la porta con un mancino potentissimo. Si muove molto e cerca sempre spazi. Fuori nell'ultimo quarto d'ora. (dal 75' Buonaiuto s.v.)

Pajac 6,5 - Non manca mai di presentarsi come riferimento sulla fascia, in appoggio. E proprio da un suo cross nasce l'azione che porta i suoi a trovare il vantaggio.

Di Carmine 6,5 - Spizza con il tacco il cross fatto partire da Pajac e libera Cerri per l'1-0. Poi ci prova lui nella ripresa, ma si deve arrendere alla traversa.

Cerri 7,5 - Mattatore del pomeriggio con la sua doppietta, si conferma in un momento d'oro. Giallo "tattico": era diffidato ma sarebbe mancato comunque per la chiamata azzurra. (dal 66' Diamanti 6,5 - Ingresso utile il suo: grazie alla personalità e alla cifra tecnica permette ai suoi di ripartire spesso, e costruire azioni degne di nota).