Le pagelle del Perugia - Disastro Del Prete, Cerri e Di Carmine bloccati

Risultato finale: Avellino - Perugia 2-0

© foto di Federico Gaetano

Leali 6 - Ringrazia la traversa sulla prima incornata di Castaldo, si arrende sulla seconda. Non può nulla neanche sul gol del definitivo raddoppio.

Volta 5,5 - Qualche difficoltà in impostazione, meno in fase difensiva. Anche se sul secondo gol irpino si fa saltare troppo facilmente da Molina.

Del Prete 4,5 - Castaldo gli salta in testa e realizza il gol del vantaggio. Gara disastrosa: per poco non regala un gol anche a Molina in maniera sciocca.

Magnani 5 - Sfortunato in occasione del raddoppio di Castaldo, che di fatto ispira con una respinta corta. Ma è disturbato anche da Germoni nella circostanza.

Mustacchio 5,5 - Non manca di voglia di spingere a destra. Bel duello con Falasco, ma non arriva su una ghiottissima sponda di Cerri. Fuori nella ripresa. (dal 64' Buonaiuto 5,5 - Dovrebbe dare più qualità alle corsie esterne, ma ciò non avviene praticamente mai. Qualche tocco sbagliato di troppo: non incide).

Kouan 5 - Il baby ivoriano viene rilanciato da titolare dopo un bel po' di tempo ma stecca la chance. Invisibile, ma soprattutto nervoso: fuori per primo. (dal 51' Diamanti 5 - Atteso come risolutore dei guai, si rivela anche lui in giornata nera. Da un giocatore della sua tecnica e qualità ci aspetteremmo altro).

Bianco 5,5 - Mette la gamba sul destro in diagonale di Castaldo, mettendo fuori causa Leali: sfortunato. Poco lucido in regia, molla comunque tra gli ultimi.

Gustafson 5,5 - Compassato, rimane troppo sulle sue. Sull'interdizione benino, in costruzione fuorché l'assist a Di Carmine nel finale non c'è quasi mai.

Germoni 5 - Molto timido, si limita ad aspettare Molina e difendere: non si vede mai in avanti. Disturba colpevolmente Magnani sulla respinta che vale il 2-0. (dal 69' Terrani 6 - Entra e perlomeno regala un po' di vivacità alla corsia destra. Le sue accelerazioni non portano grandi frutti ma almeno ci ha provato).

Di Carmine 5 - Già piuttosto nervoso dai primi minuti di gioco, è ammonito nel primo tempo. Potrebbe far gol nel finale ma il suo destro sbatte sull'esterno.

Cerri 5 - Si sbatte con generosità ma questa sera è molto impreciso, oltre che goffo in più di una circostanza. Neanche un tiro verso la porta da parte sua.