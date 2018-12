Le pagelle del Perugia - Verre, Vido e Bordin in evidenza

Risultato finale: Perugia-Pescara 2-1

Gabriel 6 - Capitola solo sulla sventola di Melegoni, attento sui tiri avversari.

Ngawa 6 - Non molla mai. Non è sempre preciso in marcatura, ma fa sentire il suo peso in fase di non possesso.

Gyomber 6.5 - Qualche rischio, ma prova sostanzialmente positiva. Il tutto è impreziosito dal gol che decide la gara e porta gli umbri in zona playoff.

Cremonesi 6.5 - Soffre poco in difesa, in particolare nella ripresa. Si integra bene con il compagno di reparto.

El Yamiq 6 - Tiene bene la posizione, qualche rischio sulle accelerazioni avversarie, ma non commette errori grossolani. Attento nel finale concitato.

Dragomir 6.5 - Poco appariscente, ma lo trovi ovunque, abile sia in ripartenza che in fase di non possesso. Miracoloso nel finale.

Bordin 6.5 - Sostituisce egregiamente Bianco in mezzo al campo. Ha 18 anni, ma già personalità. Presente in entrambe le fasi. Suo l'assist per il gol di Gyomber. (Dall'80' Mazzocchi s.v. - )

Kingsley 6.5 - Inizio timido, poi sale con il passare dei minuti. Più che sufficiente il suo apporto in particolare nella ripresa.

Verre 7 - Gli va bene tutto. Nel ruolo da trequartista è una miniera d'oro per Nesta e i gol sono già cinque, tutti consecutivi.

Vido 6.5 - Vuole il gol: nel primo tempo trova il palo e una gran parata di Kastrati. Nella ripresa meno continuo, ma sempre pericoloso palla al piede. (Dall'87' Bianchimano s.v.- )