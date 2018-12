Le pagelle del Pescara - Che gol di Melegoni, Kastrati incerto

Risultato finale: Perugia-Pescara 2-1

Kastrati 5 - Attento su Vido, goffo su Verre. Il suo volo, fuori tempo, sul tiro del centrocampista vanifica una buona prestazione. Nulla può su Gyomber, anzi salva ancora su Vido.

Ciofani 5.5 - Spinge sulla fascia, ma ben presto la benzina finisce.

Perrotta 5.5 - Non convince, rude in alcuni contrasti. Sovrastato da Gyomber in azione del gol.

Gravillon 6 - Meglio del suo compagno di reparto, anche se preso in velocità fatica.

Del Grosso 6 - Uno degli ultimi a mollare. Spinge appena può, buona fase difensiva.

Melegoni 6.5 - Discreto match per un tempo, poi nella ripresa arriva il gol straordinario che illude i suoi. Non molla fino all'ultimo.

Brugman 5.5 - Non è sempre al centro della manovra, fatica a far girare il pallone con qualità in particolare nella ripresa

Machin 6 - Primo tempo più che positivo, meno intraprendente e lucido nella ripresa.

Marras 6 - Molto attivo nel primo tempo, più volte al tiro e al cross. Meno appariscente nella ripresa. Viene sostituito per la decima volta in stagione. (Dall'82' Monachello s.v. - Non incide sul match).

Mancuso 5- Primo tempo grigio con pochi palloni giocabili. Zero tiri in porta. Qualcosa meglio nella ripresa, ma non basta. (Dall'82' Del Sole - )

Crecco 5.5 - Discreto primo tempo con più di una sgroppata interessante. Si vede meno nella ripresa. Fuori per scelta tecnica. (Dal 67' Cocco 6 - Ci prova, ma senza fortuna.)