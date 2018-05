Le pagelle del Pescara - Fiorillo salva tutto, attacco abulico

Risultato finale: Venezia-Pescara 0-0

Fiorillo 7 - Metà pareggio è suo. Bella la parata su Litteri nella ripresa.

Fiamozzi 6 - Qualche grattacapo nel primo tempo. Prende le misure agli avversari nella ripresa

Gravillon 6.5 - Attento in chiusura, bel duello con Zigoni. Lucido e pulito negli interventi.

Perrotta 6.5 - Non soffre alla distanza. Si completa bene con il compagno di reparto.

Crescenzi 6 - Qualche brivido, ma regge. Cresce alla distanza.

Coulibaly 6.5 - Prestazione di sostanza in mezzo al campo. Buona l'interpretazione di entrambe le fasi.

Machin 6.5 - Argina l'azione d'attacco del Venezia. Bravo anche a far ripartire i compagni.

Valzania 6 - Buon match in mediana. Fronteggia con efficacia le azioni degli avversari. Compiti essenzialmente difensivi.

Mancuso 5.5 - Poche possibilità di rendersi pericoloso. Arrivano palloni giocabili con il contagocce. (Dal 77' Falco s.v. - )

Pettinari 5.5 - In difficoltà a concludere efficacemente a rete. Nella ripresa aiuta i compagni in fase di non possesso.

Capone 5 - Evanescente, pochi guizzi. Via nel finale di gara. (Dal 71' Campagnaro 6 - Buono scorcio di match a difesa del pari).