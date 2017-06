Le pagelle del Portogallo U21 - Bruma devastante, R. Sanches incolore

Macedonia-Portogallo U21 2-4

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Varela 6 - Non può nulla sul gol subito, ma è bravo in diverse circostanze a rispondere ai tentativi dalla distanza dei macedoni.

Cancelo 7 - Comincia male, poi migliora col passare del tempo fino a diventare dovestante sulla fascia grazie ai suoi inserimenti tempisticamente perfetti.

Edgar Ié 7 - Gli bastano appena due minuti per trovare la via del gol grazie alle sue doti aeree. Poi difende con grandissima attenzione e copre ogni spazio.

Figuereido 6 - Ordinaria amministrazione in dfiesa per lui. Non sbaglia nulla.

Rebocho 5,5 - Si vede troppo poco in questa partita. Ci si aspettava qualcosa in più. Dal 19' Rodrigues 6,5 - Tantissime cavalcate sulla fascia sinistra, mette diversi cross interessanti.

Ruben Neves 6,5 - Non trova il gol, ma sa come rendersi pericoloso. Sfiora il gol più volte con le sue conclusioni dalla distanza.

Renato Sanches 5,5 - Pochi guizzi, non basta quello che fa. Incolore la sua prestazione. Dal 55' Horta 5,5 - Non entra mai nel cuore della partita.

Medeiros 7 - Qualche colpa sul gol, ma non fa il difensore. Poi ha il merito di servire due assist grazie alle sue sgroppate sulla fascia.

Podence 7 - Trova un bel gol nel secondo tempo, dopo un primo tempo così così. Pesante comunque la sua realizzazione. 69' Hota 5 - Entra e si becca l'espulsione dopo venti minuti. Male, ovviamente.

Bruma 7,5 - Devastante sulla corsia sinistra, suo il secondo gol di questa partita. Tante belle azioni da lui create. Ottima prestazione.

Paciencia 6,5 - Gioca bene da boa al centro dell'attacco, da più da rifinitore che da realizzatore stasera.