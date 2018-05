Le pagelle del Portogallo U21 - Gil Dias evanescente, Jota letale

Portogallo-Italia U21 3-2

Joel Pereira 6 - Può nulla sul gol di Parigini, ma prima risponde presente a Verdi e Barella. Sufficiente la sua prestazione. Dal 46' Diogo Costa 6 - Subisce un solo gol, ma da calcio di rigore. Nessun errore.

Fonseca 5 - Resta in campo quasi tutta la gara e va in affanno. Disastroso in occasione della rete di Parigini, gliela regala lui lisciando clamorosamente un intervento in area. Dall'88' Vidigal s.v.

Ferro 6 - In difficoltà sulle palle basse, almeno all'inizio. Pian piano trova le misure all'attacco dell'Italia. Dal 77' Diogo Leite s.v.

Jorge Fernandes 6,5 - Intercetta tanti palloni, è sempre al posto giusto, non facendosi di fatto mai sorprendere dalle trame avversarie. Dall'88' Queiros s.v.

Ribeiro 5,5 - L'unico a restare in campo una intera partita, ma spesso viene saltato dal tandem Calabria-Verde nel primo tempo.

Horta 6 - Qualità e quantità in mediana, torna nella sua area e si lancia anche in quella avversaria. Tanta corsa per il tempo in campo. Dal 46' Joao Filipe 5,5 - A tratti messo in mezzo e troppo duro negli interventi.

Pepe 6 - E' la sorpresa del Portogallo, ormai è da considerare un titolare. Si destreggia bene in mezzo al campo, facendo sempre ciò che gli chiede Rui Jorge. Dal 46' Bruno Jordao 6 - Se la cava con successo, gioca con i tempi giusti e ci prova anche dalla distanza.

Eustaquio 5,5 - Qualche sbavatura in fase di non possesso, ma sicuramente perdonabile.

Xadas 6,5 - Gioca tra le linee, riuscendo sempre a trovare lo spazio per lanciarsi in profondità. Suo l'assist per la rete di Gonçalves. Dal 46' Joao Felix 6,5 - Tanto, tantissimo talento. Promette benissimo il numero 10, regala un paio di giocate niente male.

Jota 7,5 - Il migliore in campo per distacco. E' letale, perché di fatto ha solo due palloni giocabili nei pressi dell'area avversaria e riesce a trasformarli in rete. Il futuro è tutto suo. Dal 46' Tavares 6,5 - Pimpante, si sposta su tutto il fronte offensivo e va più volte vicino al gol.

Gonçalves 7 - Una sentenza e lo dicono i numeri. Quello segnato a Scuffet è il sesto gol in quattro partite con la maglia dell'Under 21. Il giocatore del Benfica promette benissimo. Dal 46' Gil Dias 5,5 - Abbastanza evanescente, tocca qualche pallone ma non si rende mai pericoloso.