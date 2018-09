Le pagelle del PSG - Meunier spinge, Neymar indisponente

Risultato finale: Nimes-Paris Saint-Germain 2-4

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Areola 6 - Poco può sui gol del Nimes, attento su Guillaume, per il resto fa il suo dovere. Attento sulla uscite.

Meunier 7 - Sempre preciso in fase di marcatura, si fa vedere anche in quella offensiva: suo l'assist per il gol di Neymar, bene anche nella ripresa.

Thiago Silva 6 - Nel primo tempo ok, nella ripresa, però, sbaglia in occasione del rigore di Savanier. Un errore, però, che non fa

Kimpembe 6.5 - Sempre pronto a chiudere, lotta su ogni contrasto. Con la sua vigoria fisica regge l'urto degli avversari. Suo l'assist per il gol di Mbappé.

Nsoki 5.5 La sua gara vive di fiammate: non sempre fa la cosa giusta. Esce dopo il primo gol del Nimes. (Dal 67' Kehrer 6 - Spezzone di gara dignitoso in difesa)

Marquinhos 6.5 - In mediana svolge il compito con giudizio. Sbarra più volte la strada agli avversari. (Dal 90' Pessina 6 - Meno arrembante rispetto alle altre volte, ma scorcio di match sufficiente in fase di appoggio alla manovra d'attacco.)

Rabiot 6 - Giocatore intelligente, ma alle volte troppo lezioso. In mezzo al campo non sempre è brillante.

Di Maria 6 - Anche per lui non è un pomeriggio scintillante, ma il gol da calcio d'angolo è pregevole. Anche in una giornata opaca il Fideo c'è. (Dal 82' Draxler 6 - Suo l'assist per il gol di Cavani.)

Mbappé 6 - Una grande chance nel primo tempo sprecata, poi anche il francese va a strappi non trovando i tempi giusti. Meglio nella ripresa, ma Bernardoni gli dice di no. Poi il gol da manuale su lancio di Kimpembe! Nel finale, però, rovina tutto.

Neymar 5.5 - Mezz'ora indisponente, poi un gol facile, quell'esultanza censurabile sotto la curva del Nimes. Poi anche un giallo. Deve crescere per diventare un mito.

Cavani 6 - Pochi palloni giocabili, ma anche lui non aiuta la squadra, in particolare nel primo tempo. Nel finale trova il gol anche lui.