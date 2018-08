Le pagelle del PSG - Straordinario Mbappé, male Dagba

Risultato finale: Guingamp-Paris Saint-Germain 1-3

Buffon 7 - La parata nel primo tempo su Roux è straordinaria. Una leggera incertezza su un'altra occasione, ma il PSG, inutile forse anche ribadirlo, hanno acquistato un campionissimo in porta.

Dagba 5 - Male sul gol di Roux, non perfetto in alcune situazioni. Da rivedere.

Marquinhos 6.5 - Inizio positivo, con diversi interventi risolutivi. Ancora meglio nella ripresa.

Thiago Silva 6 - Pasticcia un po' sul gol di Roux, poi si rialza e non sbaglia niente.

Nsoki 5.5 - Più di un problema sulla fascia. Spinge con poca lucidità. (Dal76' Arael - )

Nkunku 5.5 - La sua azione non è continua. Più di un dubbio in fase di contenimento. (Dal 71' Diaby 6 - Entra in campo con buone idee, non sempre assistito dai compagni)

Bernede 5.5 - Giovane e si vede: alcuni errori di gioventù soprattutto nel primo tempo. (Dal 78' Lo Celso s.v. - )

Rabiot 5.5 - Convince poco in questa gara. Troppo leggerino in alcune letture di gioco.

Di Maria 5.5 - Gara opaca, pochi guizzi sulla fascia d'attacco nel primo tempo. Migliora con l'ingresso in campo di Mbappé.

Weah 5 - Per il figlio di George un normale passaggio a vuoto. Peccato perché le qualità ci sono. Si rifarà, sicuramente. (Dal 46' Mbappé 8 - Giocatore semplicemente letale. Gli bastano 45' per capovolgere la gara. Più che il futuro è il presente del calcio francese e mondiale.)

Neymar 6.5 - Invisibile nel primo tempo, meglio nella ripresa con l'ingresso di Mbappé. Segna e partecipa alle azioni d'attacco.