Le pagelle del Real Betis - Pau Lopez incerto. Tello risorsa

Risultato finale: Siviglia-Real Betis 3-2

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pau López 5 - Subisce tre reti disputando una prestazione, per lo più, incerta.

Mandi 5,5 - Ricopre il ruolo di difensore centrale di destra non risultando impeccabile in occasione del 2-1 avversario.

Feddal 6 - Comanda diligentemente la retroguardia del Real Betis effettuando un paio di chiusure degne di nota.

Sidnei 5,5 - Controlla distrattamente il centro-sinistra concedendo qualche metro di troppo agli avversari (dal 77' Tello 7 - Subentra a Sidnei realizzando, con un calcio di punizione magistrale, la seconda rete biancoverde).

Emerson 5,5 - Lavora disciplinatamente lungo la fascia destra pensando più ad attaccare che a difendere (dal 68' Joaquín 6,5 - Sostituisce Emerson conferendo intraprendenza alla manovra offensiva del Real Betis).

William Carvalho 6 - Distribuisce ordinatamente il gioco in mezzo al campo non commettendo grossi errori in fase d'impostazione.

Guardado 6 - Tocca un cospicuo numero di palloni dettando disciplinatamente i tempi della manovra biancoverde.

Júnior 6,5 - Percorre regolarmente la fascia sinistra fornendo a Lo Celso l'assist del momentaneo 1-1.

Lo Celso 7 - Sfrutta le pochissime occasioni a sua disposizione realizzando, con un sinistro a mezz'altezza, la rete del 1-1 biancoverde.

Canales 5 - Interpreta timidamente il ruolo di trequartista alle spalle di Jesé non creando grossi grattacapi alla difesa del Siviglia.

Jesé 5,5 - Cerca incessantemente la via del gol non trovandola un po' per demeriti suoi un po' per meriti di Vaclík (dal 74' Loren 6 - Prende il posto di Jesé cercando, e non trovando, la giocata decisiva).