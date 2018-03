Le pagelle del Real Madrid - Bale trascinatore, Modric ispirato

Risultato finale: Las Palmas-Real Madrid 0-3

© foto di J.M.Colomo

Navas 6 - Attento nelle poche circostanze nelle quali è chiamato in causa.

Nacho SV. Un problema fisico lo costringe a salutare il match prima che possa incidere. (Dal 29’ Achraf 6 -) Dimostra una buona dose di personalità.

Vallejo 6 - Buona la prova del ragazzino, che sfrutta la chance concessagli da Zidane.

Varane 6 - Lucido sui pochi assalti avversari, non dà mai la sensazione di essere in difficoltà.

Theo 6.5 - Motorino inesauribile sulla sua corsia di competenza, costringe spesso al fallo chi prova ad arginarlo.

Vazquez 6.5 - Spina nel fianco per gli avversari, arriva sempre puntuale per chiudere la manovra impostata dai compagni.

Casemiro 6.5 - Dà un grande contributo allo sviluppo del gioco con una intelligenza tattica come sempre superiore alla media. (Dal 61’ Llorente 6 - Buono impatto sul match.)

Modric 7 - E’ in grado di scrutare corridoi impercettibili per noi comuni mortali e in uno di questi fa scorrere la palla ribadita in rete da Bale per il gol che sblocca l’incontro. (Dal 60’ Kovacic 6 – Ha sicuramente le qualità adatte per far scorrere i minuti quando il risultato è già acquisito.)

Asensio 6.5 - Questo ragazzo ha una enorme quantità di talento e anche oggi ne ha dato una buona dimostrazione, serve un pizzico di convinzione in più sotto porta.

Benzema 7 - Dà una spallata a chi lo critica per i pochi gol all’attivo, seppur dal dischetto.

Bale 7.5 - E’ trascinatore di questo Real Madrid. Deliziosa la perla che apre le danze, è cinico dal dischetto quando arrotonda il risultato.