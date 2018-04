Le pagelle del Real Madrid - CR7 sempre in gol, Marcelo instancabile

Risultato finale: Real Madrid-Atletico Madrid 1-1

Navas 7 - Nel primo tempo viene poco sollecitato dagli attaccanti avversari: una grande parata sul tiro verso il primo palo di Diego Costa e niente più. Nella ripresa compie un vero e proprio miracolo sul tiro a botta sicura di Koke, ma non può nulla sul gol dell’1-1.

Carvajal 6.5 - Spinge moltissimo sulla corsia di destra, arrivando spesso e volentieri al cross: nessuno dei compagni, però, riesce a sfruttarli. In difesa non corre rischi.

Varane 6 - Gioca una partita attenta dietro, in cui concede poco quanto nulla ai due attaccanti avversari. Nel primo tempo sfiora il gol, ma trova l’ottima opposizione di Oblak.

Ramos 6 - Solita partita in cui fa benissimo in entrambe le fasi di gioco: con personalità quella difensiva, con coraggio e generosità quella offensiva.

Marcelo 7 - Non è un difensore, anche se viene inizialmente schierato nei quattro subito avanti a Keylor Navas: gioca praticamente da ala sinistra, è costantemente nella metà campo avversaria. Colpisce anche un incrocio dei pali.

Kovacic 6 - Dal suo trasferimento al Real è diventato più incontrista e non a caso Zidane lo schiera nella “battaglia” contro l’Atletico: recupera un sacco di palloni. (Dal 74’ Modric 6 - Aggiunge qualità in mezzo al campo nei minuti finali, ma non serve ad evitare il pareggio.)

Kroos 6.5 - Anche lui, come Kovacic, fa da diga in mezzo al campo e sbarra la strada alle possibili ripartenze dell’Atletico. Lotta ad armi pari contro Thomas.

Vazquez 6.5 - Meno vivace rispetto al solito, anche se fa comunque il suo sulla corsia di destra. La sua partita vive di fiammate. Decisamente meglio nel secondo tempo.

Asensio 5.5 - Pure lui entra ed esce nelle varie fasi della partita. Qualche errore di precisione di troppo. Colpisce anche la traversa nel primo tempo. (Dal 74’ Isco 6 - Dà qualità negli ultimi trenta metri, s’inserisce con i tempi giusti in avanti.)

Bale 6.5 - Nel primo tempo è lento e prevedibile, non riesce ad entrare in partita. Nella ripresa, invece, firma l’assist per il momentaneo 1-0 di Ronaldo. Alterna buone giocate ad altre rivedibili.

Ronaldo 7 - Come al solito lascia la firma, realizzando la rete del momentaneo vantaggio. Poi Zidane lo toglie poco dopo l’ora di gioco perché la priorità resta andare avanti in Champions e quindi il match di mercoledì contro la Juve. (Dal 64’ Benzema 5.5 - Tocca pochissimi palloni in circa mezzora di partita: non riesce a dare peso in avanti.)