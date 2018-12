Le pagelle del Real Madrid - Difesa colabrodo, Benzema assente

Risultato finale: Real-Cska 0-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Courtois 5 - Va detto che stasera la difesa non lo aiuta al meglio, ma i tre gol subiti sono troppo anche per lui che non appare sempre reattivo.

Odriozola 5 - Praticamente assente in fase di spinta, non sempre preciso in copertura.

Vallejo 5 - Non riesce a rendere subito al 100%, ci mette un po' per entrare in partita.

Javi 5 - Passaggi veloci per il Cska che crea tanto e lo manda fuori giri in diverse occasioni.

Marcelo 5.5 - Prova a prendere per mano i compagni in fase difensiva senza trovare seguito. (Dal 77' Carvajal sv).

Llorente 5 - Poco muro a centrocampo, copre male sulle verticalizzazioni avversarie. (Dal 52' Kroos 6Da più dinamicità e fluidità al centrocampo, ma non basta).

Valverde 5.5 - Fa quel che può in fase di costruzione, manca qualcosa in interdizione.

Asensio 6 - Ha diversi spunti interessanti ed un paio di occasioni ghiotte, non trova precisione.

Isco 6 - Anche lui colleziona occasioni interessanti, gli manca incisività in fase conclusiva.

Vinicius 5.5 - Corre tanto e si spende per i compagni, per buona parte però appare troppo fumo e poco arrosto.

Benzema 5 - Soltanto un paio di movimenti interessanti in avvio, poi si spegne anche perchè mal servito. (Dal 46' Bale 6 - Doveva dare qualcosa in più ma non riesce a scuotere i suoi).