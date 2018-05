Le pagelle del Real Madrid - Ronaldo lascia il segno, bene Asensio

Risultato finale: Barcellona-Real Madrid 2-2

© foto di J.M.Colomo

Navas 6.5 - Attento tra i pali, poco sui gol avversari, si esalta su Messi.

Nacho 6 - Non spinge sulla fascia, ma in difesa non commette errori marchiani. (Dal 68' Vazquez 5.5 - Poco brio in attacco.)

Varane 6.5 - L'attacco del Barcellona fa tremare chiunque, ma se la cava in generale, in particolare nei momenti chiave del match.

Ramos 6 - Soffre l'importanza della gara, protesta in più di una circostanza. Non molla fino alla fine.

Marcelo 6 - Mette in campo la solita corsa e personalità. Tanti cross nel primo tempo. Reclama un rigore nella ripresa.

Modric 5.5 - Un po' timido in alcuni frangenti del match. Il motore gira a bassa intensità.

Casemiro 6 Si limita a svolgere il compitino, senza strafare.

Kroos 6.5 - Non molla fino a quando è in campo. Tante buone intuizioni per i compagni.

Bale 6 - Un paio di sortite e niente più nel primo tempo. Nella ripresa va a corrente alternata, ma ha il merito di trovare il gol del pareggio.

Benzema 6 - Suo l'assist per il gol di Ronaldo nel primo tempo. Poi, ben marcato dai centrali, si vede poco al tiro.

Ronaldo 6.5 - Va a segno, sfiora il gol in più di un'occasione. Solo una botta alla caviglia lo manda k.o. precauzionalmente. C'è la Champions che aspetta. (Dal 46' Asensio 6.5 - Alcune volte è egoista, ma palla al piede è un piacere. Bello l'assist per il gol di Bale.).