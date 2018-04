Le pagelle del Salisburgo - Berisha ci prova, Walke incerto

Risultato finale: Marsiglia-Salisburgo 2-0

Walke 5 - Sbaglia sull'uscita del primo gol. Un errore che dà l'avvio alla vittoria del Marsiglia. Si riscatta con alcune parate, ma l'errore passa.

Lainer 6.5 - Rude in alcuni interventi, ma attacca fino alla fine. Pasticcione, ma impegno lodevole.

Ramalho 6 - Tanti interventi vigorosi, ma non combina troppi guai.

Caleta-Car 5.5 - Sicuro in alcuni interventi, meno in altri. Anche lui, però, non convince del tutto.

Ulmer 5.5 - Spinge con regolarità, ma non sempre è positivo. Male in occasione del gol di Thauvin. Ci prova dalla distanza, ma non è fortunato.

Haidara 6 - Si limita a svolgere il compitino, senza strafare. Sale di ritmo dopo la mezz'ora di gioco. (Dal 81' Yabo s.v. )

Samassekou 6 - Tanto vigore in mezzo al campo, le dà e le prende. Da solo, però, non basta.

Wolf 5.5 - Un paio di sortite e niente più nel primo tempo. Qualcosa in più nella ripresa, ma non basta. (Dal 68' Schlager 6 - Alcune idee niente male, ma non basta.)

Berisha 6.5 - Si vede all'inizio del match con due-tre accelerazioni. Nella ripresa è bravo ad attaccare, ma è sfortunato.

Hwang 5.5 - Encomiabile per l'impegno, ma zero palloni pericolosi nel primo tempo. Più spunti incisivi nella ripresa, ma non basta. (Dal 60' Gulbrandsen 5.5 - Non lascia il segno).

Dabbur 5.5 - Primo tempo opaco, così come nella ripresa.