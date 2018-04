Le pagelle del Southampton - Yoshida e Hoedt ok, Long non è freddo

Risultato finale: Leicester - Southampton 0-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

McCarthy 6 - Anche se ad attaccare è stato per gran parte del tempo il Leicester, da parte del portiere non si segnalano parate così rilevanti. L'unica su Vardy, anche se il tiro era centrale.

Bednarek 6 - Ha più lavoro di tutti in avvio, dato che le Foxes cercano spesso l'azione a sinistra ed è chiamato ad uscire per aiutare Cedric. Partita attenta, non commette sbavature.

Yoshida 6,5 - Di fronte ha un avversario come Vardy, cui riesce a tenere testa altissima sul campo della velocità. Si concede solo uno scivolone, per sua fortuna senza conseguenze.

Hoedt 6,5 - Anche l'olandese ex Lazio disputa una prova più che sufficiente. Determinante la sua lettura difensiva sul cross di Gray da sinistra: anticipa Silva ed evita guai per la sua squadra.

Cedric 6 - Per uno come lui che ama attaccare la corsia, non è la serata da sperare. Le avanzate avversarie lo costringono spesso dietro. Anche se nelle sue poche avanzate va anche vicino al gol.

Romeu 5,5 - Un po' troppo lento lì al centro, spesso e volentieri si rifugia in passaggi all'indietro che non contribuiscono allo sviluppo del gioco offensivo. Di legna ne fa quanto basta.

Hobjerg 6,5 - Classica prova da giocatore di lotta e di governa. Non risparmia colpi proibiti là nel mezzo, ma allo stesso tempo costruisce anche. Serve l'assist al bacio per la palla sprecata da Long. (dall'88' Redmond s.v.)

Bertrand 6 - Dalla sua parte c'è una catena potenzialmente esplosiva con Albrighton terzino e Mahrez ala. E invece soffre il giusto, trovando anche modo di affacciarsi spesso nell'altra metà campo.

Ward-Prowse 5,5 - Hughes gli chiede di raccordare centrocampo e attacco ma quando c'è da proporre oggi non si rivela troppo ispirato. E infatti viene sostituito per primo. (dal 59' Davis 6 - L'ingresso dell'esperto centrocampista non è certamente indimenticabile, ma mette sostanza al reparto centrale del campo. Non offre la qualità che si immaginava Hughes, magari).

Tadic 6 - Ce la mette tutta per far girare il pallone rapidamente, creando anche buone combinazioni nel corto. Long ciabatta un assist per lui e non mette a segno quello involontario fornitogli dal serbo. Da sei.

Long 5 - Tanto lavoro sporco, manca di freddezza quando serve. Nel primo tempo tocca male invece di liberare al tiro Tadic. Nella ripresa potrebbe segnare ma trova la risposta di Hamer. (dal 73' Austin 5,5 - Entra nel finale per dare più centimetri e peso all'attacco ma fatica a toccare il pallone. Tanto che non appena ne ha uno buono lo calcia in porta da lontanissimo, senza effetti. Ed era già il novantesimo).