Le pagelle del Tottenham - Moura entra e decide, Alli deludente

Risultato finale Barcellona-Tottenham 1-1

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lloris 6 - Assolutamente incolpevole in occasione della rete di Dembelé dopo un quarto d'ora. Il palo lo salva dalla rete di Coutinho, non si spende in grandi parate.

Walker-Peters 5 - Si fa rubare una palla mortifera a centrocampo che condanna il Tottenham a subire il gol dello svantaggio. Rimedia anche un'ammonizione che ne condiziona il resto della gara. (Dal 61' Lamela 6.5 - Entra molto bene in partita, al servizio della squadra. Dà il via all'azione dell'1-1).

Alderweireld 6 - Se Munir è protagonista di una partita insufficiente, è anche per merito del centrale. Bravo a limitare l'attaccante e a gestire con lucidità la difesa.

Vertonghen 6 - E' il regista difensivo della squadra inglese, fa ripartire il gioco dalla retroguardia. Sempre attento quando va in chiusura sugli avversari.

Rose 6 - Si mette in evidenza con buone progressioni sulla corsia destra, trovando in diverse circostanze il fondo e servendo in mezzo per le incursioni in velocità di Son.

Winks 5.5 - Un po' troppo timidino, soprattutto al cospetto di Sissoko. Si dedica quasi esclusivamente al compito di rottura più che di costruzione del gioco. (Dall'83' Llorente s.v.).

Sissoko 6.5 - Ingaggia duelli personali a centrocampo con chiunque si presenti dalle sue parti. Nella ripresa si allarga e si mette a giocare a tutta fascia.

Eriksen 6.5 - Dai suoi piedi nasce sempre qualcosa di interessante. Un paio di punizioni ben calciate, qualche imbucata in profondità per i compagni. Lucido e propositivo.

Alli 5 - Non è proprio la sua serata, l'esterno inglese è il vero assente ingiustificato al Camp Nou. In tutta la partita non si procura neanche un'occasione.

Son 6 - Il più attivo degli Spurs, fa della velocità la sua arma migliore. Ha un'ottima chance nella prima frazione, se la divora, avrebbe potuto far meglio. (Dal 71' Moura 7 - Dà la scossa alla partita, sfiora di testa il gol con miracolo di Cillessen poi lo punisce con il pareggio).

Kane 5.5 - Un'occasione nel primo tempo, calciata malissimo. Una nella ripresa, spedita alle stelle. Si consola un po' con l'assist per il pareggio di Moura.