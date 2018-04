Le pagelle del Tottenham - Sanchez disastroso, si salva Alli

Gli Spurs perdono 3-1 in casa contro il City che ora aspetta la partita dello United di domani per laurearsi campione d'Inghilterra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lloris 5 – Non può nulla in uscita sulla rete di Jesus, mentre entra in modo sconsiderato su Sterling causando il rigore del 2-0 realizzato da Gundogan. Qualche colpa ce l’ha anche sul 3-1 con una respinta troppo centrale e sempre sui piedi del numero 7.

Tripppier 5 – Perde il duello con Sanè sulla destra. L’esterno del City gli scappa continuamente costringendo Vertonghen agli straordinari. Nullo in fase offensiva.

Vertonghen 6 – Dei difensori è il migliore. Cerca di arginare come può le sfuriate della squadra di Guardiola. Torna a respirare un minimo dopo la rete dell’1-2 di Eriksen, ma alla fine deve arrendersi anche lui alla supremazia dei Citizens.

Sanchez 4,5 – Grande fisicità, ma sono tante le amnesie difensive come quella in occasione della rete di Gabriel Jesus. In ritardo anche su Sterling che si procura poi il rigore del raddoppio.

Davies 5,5 - Sterling lo punta di continuo nell’uno contro e il terzino degli Spurs non sa come fermarlo. Cresce nel momento in cui il Tottenham trova fiducia, arrivando con continuità sul fondo.

Dier 5 – In difficoltà sui movimenti dei centrocampisti del City che lo sorprendono quasi sempre tra le linee. Tanti anche gli errori in fase di appoggio che favoriscono le ripartenze avversarie.

Dembele 5 – Soffre la pressione iniziale della squadra di Guardiola e spesso è costretto a salvare alla disperata sui vuoti difensivi lasciati da Sanchez. Mancano le sue progressioni palla al piede e nella ripresa viene sacrificato per un assetto più offensivo. (dal 74’ Lucas Moura 5,5 – Pochettino prova il tutto per tutto inserendo un attaccante in più, ma la sua squadra sembra aver mollato definitivamente e non si rende quasi mai pericoloso).

Eriksen 6 - In campo non si vede fino al gol che dimezza il vantaggio del City nel finale di primo tempo. Anche nella ripresa non incide nonostante il Tottenham entri bene in campo.

Alli 6,5 – Si abbassa tantissimo per dare una mano ai mediani in fase di ripartenza, ma questo azzera la sua pericolosità sotto porta. Resta comunque uno dei migliori dei suoi anche nel momento peggiore del Tottenham. (dall’84’ Sissoko – s.v.)

Lamela 5 - Stagione tribolata e piena di infortuni. In campo non rende come si aspetterebbe Pochettino. Sbaglia spesso decisione quando si trova nel momento dell’ultimo passaggio e non si registrano suoi tiri verso la porta difesa da Ederson. (dal 65’ Son 5,5 – Ha mezz’ora per cambiare la partita, ma resta imbottigliato vicino a De Bruyne che lo tallona fino all’ultimo secondo del match)

Kane 6 – Non gli arrivano palloni giocabili, ma è comunque prezioso con l’assist per la rete di Eriksen che riapre, almeno momentaneamente, la partita. Nel secondo tempo cala vistosamente complice una condizione non ottimale per un rientro affrettato da un infortunio.