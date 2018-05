Le pagelle del Valencia - Bene Neto, attacco opaco

Risultato finale: Villarreal-Valencia 1-0

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Neto 7 - Attento tra i pali, bravo su Bacca, poco può su Mario.

Vezo 6 - Non spinge sulla fascia, ma in difesa non commette errori marchiani.

Garay 6.5 - L'attacco del Villarreal gli crea qualche fastidio, ma lui ne esce con grande slancio.

Paulista 5.5 - Non riesce ad evitare il gol. In generale soffre la velocità della trequarti avversaria.

Gaya 5.5 - Mette in campo la solita corsa e personalità, ma gli errori sono tanti.

Soler 5.5 - Un po' timido in alcuni frangenti del match. Il motore gira a bassa intensità. (Dal 68' Torres 5.5 - Poco brio sulla fascia)

Parejo 6 - Si limita a svolgere il compitino, senza strafare.

Kondogbia 6.5 - Un altro giocatore, il recupero su Castillejo nella prima parte di gara vale come un gol.

Guedes 6 - Un paio di sortite e niente più nel primo tempo. Qualcosa in più nella ripresa, ma non basta. (Dal 78' Pereira s.v. - ).

Mina 5.5 - Si vede poco, in realtà, ma quando è chiamato in causa si rende pericoloso. (Dal 63' Vietto 5.5 - Non lascia il segno sul match).

Rodrigo 5 - Pochi palloni giocabili, facilmente reso inoffensivo dai giocatori avversari.