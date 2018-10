Le pagelle del Valencia - Neto eccellente, Kondogbia versione Inter

Risultato finale: Young Boys-Valencia 1-1

Neto 7 - Il migliore in campo, almeno due parate di alto livello. A conti fatti più del 50% del punto è suo.

Piccini 6 - Partita grintosa sulla fascia. Ha il suo bel da fare nella ripresa, ma esce indenne.

Gabriel 5 - Non convince, rude in alcuni contrasti, incerti in altri. Da rivedere.

Diakhaby 6 - Meglio del suo compagno di reparto, commette pochi errori.

Gayà 6 - Sulla fascia svolge il compito con giudizio. Sbarra più volte la strada agli avversari.

Soler 6.5- Discreto match per un'ora di gioco, ordinato, bravo anche in fase offensiva.

Parejo 5.5 - A centrocampo parte con ritmo compassato, ma esce alla distanza e tiene botta agli avversari (Dal 84' Fiamozzi )

Kondogbia 5 - Il francese è versione Inter. Lento, svogliato, poca grinta nei contrasti. Giustamente sostituito. (Dal 71' Coquelin 6 - Ordinato in mezzo.)

Torres 5.5 - Spinta ad intermittenza. Poteva dar di più alla squadra. (Dal 67' Gameiro 5.5 - La musica non cambia.)

Rodrigo 5.5 - Ci si aspettava di più. Pochi palloni giocabili, ma anche lui non fa molto per aiutare i compagni.

Batshuayi 6 - C'è l'acuto e poco altro. Nella ripresa il Valencia gioca male e lui non tira mai in porta.