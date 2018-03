Le pagelle del Valencia - Zaza insaziabile, Rodrigo ancora in gol

Risultato finale: Valencia-Alaves 3-1

Neto 6.5 - Nel primo tempo è determinante quando, con un intervento d’istinto, salva sul colpo di testa da posizione ravvicinata di Sobrino. Lo stesso che, nella ripresa, accorcia le distanze.

Montoya 6.5 - Applausi convinti da parte dei propri sostenitori, gioca una delle sue migliori partite: dietro non sbaglia nulla ed inoltre è molto propositivo.

Gabriel 6.5 - Dopo aver incarnato il ruolo di terzino destro contro il Siviglia, Marcelino lo ricolloca al centro: anche oggi è impeccabile.

Garay 6 - Guida con personalità la retroguardia degli Xotos, in coppia con Gabriel c’è sintonia. A parte qualche sbavatura nei primi dieci minuti, gioca bene. Poi esce durante l’intervallo, probabilmente a causa di un infortunio. (Dal 46’ Murillo 6 - Non ha granché da fare nella ripresa, visto che l’Alaves si vede raramente in avanti.)

Gayà 6 - Attento dietro e piede costantemente premuto sull’acceleratore quando c’è da spingere sulla fascia nel primo tempo. Nel secondo, invece, compie il pasticcio che porta alla rete di Sobrino.

Parejo 7 - Dà geometrie in mezzo al campo, ma soprattutto tanta qualità. Nei primi minuti sbaglia qualche passaggio di troppo, poi prende per mano la squadra. (Dall’85’ Maksimovic s.v.)

Kondogbia 6.5 - Solita partita di sostanza ed equilibrio, sempre più leader indiscusso di questo Valencia. Giganteggia nel settore centrale del campo e non è più una novità.

Soler 6.5 - Alterna buone giocate ad altre rivedibili, ma tutto sommato fa ciò che deve sulla fascia: tanti cross e qualche buona serpentina. Propizia l’autorete di Laguardia.

Guedes 6.5 - Anche lui, come Soler, dà sprint e qualità sulla fascia. Spesso si accentra e calcia in porta, lasciando anche via libera alle discese di Gayà.

Rodrigo 7 - Fa impazzire la retroguardia dell’Alaves ogni volta che tocca il pallone, chiedere conferma a Laguardia e Aguirregabiria. Segna ancora, lo fa dopo un’ottima azione in tandem con Zaza. Sempre più decisivo. (Dal 72’ Vietto 6 - Entra quando si attende solo il triplice fischio dell’arbitro.)

Zaza 7.5 - Meraviglioso l’assist per l’1-0, da rapace dell’area di rigore il gol del 2-0. Ha un altro paio di occasioni per aumentare il passivo, ma è sfortunato e trova di fronte un grande Pacheco. Ma che “fame” che ha!