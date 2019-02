Le pagelle del Valladolid - Masip felino. Míchel incauto

Risultato finale: Barcellona-Valladolid 1-0

© foto di Federico De Luca

Masip 7,5 - Limita notevolmente il passivo a discapito della sua squadra prendendosi il lusso di parare un calcio di rigore, il secondo concesso al Barcellona, ad una leggenda come Messi.

Joaquín 6,5 - Disputa una prestazione diligente sotto l'aspetto difensivo non commettendo clamorosi errori.

Kiko Olivas 5,5 - Macchia la sua prova, altrimenti più che sufficiente, causando incautamente il secondo calcio di rigore in favore del Barça.

Calero 6,5 - Affianca, in maniera diligente, Kiko Olivas arginando, con il suo contributo, gli attaccanti blaugrana.

Antoñito 6 - Pattuglia, in maniera disciplinata, l'out di destra limitando, diverse volte, il raggio d'azione di Jordi Alba e Dembélé.

Míchel 5 - Patisce il palleggio dei centrocampisti avversari causando, con una vistosa trattenuta, il calcio di rigore decisivo.

Anuar 5,5 - Tocca un esiguo numero di palloni faticando, nonostante l'impegno, a donare le giuste geometrie al centrocampo biancoviola.

Nacho 5,5 - Controlla la fascia destra concedendo qualche metro di troppo all'accoppiata Sergi Roberto-Messi.

Verde 5 - Interpreta timidamente il ruolo di trequartista cercando, e non trovando, la via del gol (dal 68' Toni sv - Subentra a Verde uscendo anzitempo a causa di un infortunio (dal 76' Stiven sv - Sostituisce l'infortunato Toni non ricevendo i giusti rifornimenti per farsi valutare adeguatamente).

Sergi Guardiola 6 - Combatte contro l'intera retroguardia blaugrana inventandosi, dal nulla, un paio di palle gol.

Enes Ünal 5 - Gioca al fianco di Sergi Guardiola non creando grossi pericoli alla difesa avversaria (dal 79' Keko Gontán sv - Prende il posto di Enes Ünal non avendo né tempo né modo di farsi notare).