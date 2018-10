Le pagelle del Venezia - Di Mariano a segno, Citro cambia la gara

Edinson Cavani, vincitore del Golden Foot 2018 a Montecarlo, ha parlato così dal palco dell'evento: "Futuro al Napoli? In questi anni di carriera, ho capito che si parla tanto. Mi fa tanto piacere essere qui, mi emoziono tra così tante leggende. Sono davvero orgoglioso di essere qui,...

Roma, Pastore e Kluivert verso il rientro. Nessuna lesione per Manolas

Juve, Mandzukic in gruppo. Differenziato per Bernardeschi e Chiellini

Germania-Italia femminile, le convocate: esordio per Serturini e Bursi

Rivaldo: "Solari non è pronto, non durerà a lungo al Real"

Genoa, i convocati per il Milan: out Marchetti e Favilli

Moratti: "Campionato non chiuso. Deluso dalla Roma"

Parma, ancora terapie per Inglese. Grassi a parte

Frosinone, Perica in gruppo. Out Chibsah e Goldaniga

Cremonese, Castrovilli al 45': "Messo in difficoltà il Venezia"

Cagliari, differenziato per Farias, Lykogiannis e Klavan

Atalanta, a parte Masiello, Tumminello e Varnier. Permesso per Gomez

Sassuolo, Bourabia e Djuricic a parte. Da valutare per il Chievo

Carboni: "Brutta sconfitta per il Verona. Bene il Foggia"

Litteri 5.5 - Zero tiri in porta nel primo tempo, ma anche pochi palloni giocabili. ( Dal 71' Geijo 6 - Tiene bene la posizione).

Falzerano 6 - Primo tempo complicato in fase offensiva: si dedica, con giudizio, alla fase di non possesso. Volitivo anche nella ripresa.

Suciu 6.5 - Il più pericoloso nel primo tempo: tre tiri insidiosi, bene in entrambe le fasi.

Garofalo 6 - Sufficiente primo tempo in fase di spinta. Senza macchie in fase di ripiegamento.

Domizzi 6.5 - Tanta esperienza in mezzo alla difesa: con astuzia e fisico tiene botta.

Modolo 6.5 - Prestazione più che sufficiente per il centrale. Gioca sul dolore e dimostra grande personalità.

Zampano 6 - Poco spinta sulla fascia, ma tiene la posizione e poche volte va in difficoltà.

Vicario 6 - Attento in uscita, dove non arriva lui c'è il palo.

