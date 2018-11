Le pagelle del Venezia - Domizzi impreciso, Bentivoglio dai due volti

Risultato finale: Cittadella-Venezia 3-2

Vicario 6.5 - Nonostante il passivo pesante, è da applaudire per almeno un paio di parate decisive che hanno tenuto in piedi i suoi fino alla fine.

Coppolaro 6 - Tiene botta insieme ai compagni, poche le volte in cui concede qualcosa di concreto agli avversari.

Modolo 6 - Di testa tiene sempre alta l'attenzione, andando ad anticipare gli avversari anche quando lanciati in verticale.

Domizzi 5 - Si perde Finotto in occasione del primo gol, ed anche nella ripresa non chiude bene in copertura. Da lui e la sua esperienza ci si aspetta di più.

Bruscagin 6 - Ripiega bene nelle retrovie, ma è abile anche nell'accompagnare la manovra offensiva.

Suciu 5.5 - Non è sempre preciso, sopratutto nella ripresa, quando il Cittadella si muove in verticale. (Dal 79' Citro sv).

Bentivoglio 6 - Suo il cross che viene spedito da Drudi in porta, e firma anche il rigore che porta il Venezia al secondo vantaggio. Gara che, però, lo vede in difficoltà sopratutto in copertura e protagonista in negativo sui gol avversari.

Segre 6 - Qualche incursione interessante, manca concretezza negli ultimi metri. (Dal 74' Pinato sv).

Di Mariano 6 - Quando parte in velocità spesso costringe gli avversari al fallo.

Falzerano 6.5 - Scende in campo dall'inizio al posto di Litteri, buono il suo impatto sul match, con diverse sortite offensive interessanti che mettono in apprensione la difesa avversaria.

Vrioni 5.5 - Dà peso all'attacco, ma non riesce praticamente mai a rendersi realmente pericoloso sotto porta. (Dal 75' St Clair sv).