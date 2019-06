Le pagelle del Venezuela - Savarino vivace, buon impatto di Soteldo

Risultato finale: Venezuela-Perù 0-0.

Faríñez 6 - Alcune incertezze nelle uscite su calci piazzati rischiano di essere fatali nel primo tempo. Nella ripresa appare più sicuro e salva il risultato con una parata clamorosa in tuffo.

Rosales 6,5 - Va spesso a supporto di Savarino nelle azioni offensive in profondità. Guadagna diversi falli che consentono al Venezuela di rendersi pericoloso.

Chancellor 6 - Fa valere i suoi centimetri nel gioco aereo, prova anche a sorprendere Gallese con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner ma il portiere peruviano è attento.

Villanueva 6 - Controlla a vista un cliente non facile come Guerrero, e spesso dà il via alla manovra dalle retrovie.

Mago 5 - Ingenuo nella prima ammonizione, colpevole sulla seconda. Fatica a contenere le sfuriate di Advíncula.

Herrera 5,5 - La sua gara è fatta di fiammate alternate a momenti in cui è meno presente nella manovra. Nel finale dà il suo contributo per tamponare l'inferiorità numerica.

Rincón 6,5 - Ingaggia un duello personale con Advíncula, e non fa troppi complimenti quando si tratta di fermare le ripartenze del Perù. Solidità ed esperienza.

Savarino 6,5 - E' tra i più vivaci nella formazione venezuelana, e si dimostra utile sia negli inserimenti verso l'area, sia come assistman dalla trequarti. Eclettico.

Dal 24' s.t.: Machis 6 - Entra poco prima dell'espulsione di Mago e si impegna per far notare il meno possibile l'inferiorità numerica del reparto arretrato.

Moreno 5,5 - Tra i tre centrocampisti offensivi è quello che si mette meno in evidenza dalle parti di Gallese.

Dal 33' s.t.: Hernandez n.g. - Nell'intenso finale non riesce a prendere subito le misure agli esperti attaccanti avversari.

Murillo 6 - In fase di copertura ha vita difficile con il veloce Advincula, riesce ad esprimersi meglio quando si tratta di attaccare.

Dal 40' s.t.: Soteldo 6,5 - Entra bene in partita, creando qualche grattacapo alla difesa peruviana nella manciata di minuti che ha a disposizione.

Rondón 6,5 - Mette tutta la sua esperienza nelle azioni offensive, ma la manovra d'attacco venezuelana pecca di precisione nelle conclusioni. Propositivo.