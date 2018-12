Le pagelle del Verona - Balkovec ci prova, attacco all'asciutto

Risultato finale: Livorno-Hellas Verona 0-0

Silvestri 6 - Un rischio all'inizio, poi si dimostra sempre attento.

Almici 6 - Si integra bene con i compagni di reparto. Prova giudiziosa.

Marrone 6.5 - Prestazione granitica per il centrale. Grinta da vendere e pulizia negli interventi. Fuori per noie fisiche. (Dal 68' Bianchetti 6 - Attento in difesa).

Dawidowicz 6 - Un po' legnoso in alcuni interventi, ma raramente si fa sorprendere. Migliora l'intesa con Marrone. (Dal 57' Caracciolo 6 - Aiuta il reparto, lucido fino alla fine).

Balkovec 6.5 - Si propone con continuità in attacco andando più val tiro. In difesa, però, non sempre è irreprensibile, ma se la cava. (Dal 68' Almici 6 - Attento in difesa).

Danzi 6 - Il ragazzo si farà. Intanto continua a migliorare. Bravo in entrambe le fasi. Cala alla distanza. (Dal 76' Laribi 5.5 - Non lascia il segno)

Gustafson 6 - Si fa sentire in fase di interdizione, tanti palloni toccati. Appena può si propone anche in avanti.

Zaccagni 5.5 - Lontano parente del giocatore ammirato con il Pescara. Primo tempo con il freno a mano tirato. Così nella ripresa.

Lee 5.5 - Prestazione opaca in fase offensiva. Meglio nella prima parte rispetto alla seconda.

Di Carmine 5.5 - Fatica e non poco a rendersi pericoloso. Ben marcato da Bogdan e compagni.

Matos 5.5 - Va a sprazzi, ma la sua qualità è ben visibile. Anche lui cala nella seconda parte.