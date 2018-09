Le pagelle del Verona - Matos firma e apparecchia, Zaccagni risolve

Risultato finale: Verona-Spezia 2-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Silvestri 6 - Preciso, tempestivo in uscita, sempre pronto. Si lascia perforare soltanto dal gol di Bidaoui, quando la sua difesa non lo aiuta.

Caracciolo 6 - Sul gioco aereo è più che affidabile, si fa vedere anche in avanti.

Balkovec 6 - Si muove in verticale dando il suo apporto in entrambe le fasi di gioco.

Crescenzi 6 - Parte spesso in velocità, mettendo in seria difficoltà la retroguardia avversaria.

Marrone 6 - Fa filtro a centrocampo, rendendo difficile la manovra dello Spezia nel primo tempo.

Colombatto 6.5 - Un muro per vie centrali, ma anche abile nel far partita la squadra con qualità.

Gustafson 6 -Fa il suo dovere, rendendosi utili anche appoggiando la manovra offensiva. (Dal 60' Zaccagni 6.5 - E' lui l'uomo partita, entra dalla panchina e sfrutta al bacio l'assist di Matos per il gol vittoria).

Henderson 5.5 - Avverte diverse difficoltà nel primo tempo, cresce nella ripresa. (Dall'84' Calvano sv).

Laribi 6.5 - Percussioni continue dal suo lato nel primo tempo, diversi cross insidiosi. Si spegne nella ripresa.

Pazzini 6 - Era in dubbio la sua presenza, ma alla fine ha stretto i denti ed è sceso in campo. Nasce da una sua azione il gol di Matos, ma non riesce ad incidere come suo solito. (Dal 65' Tupta 6 - Entra bene in campo, un paio di incursioni interessanti).

Matos 7 - Gran lavoro in copertura, si lascia apprezzare per diverse chiusure decisive. Trova il pareggio a ridosso dell'intervallo sfruttando un pallone vagante e dimostrando prontezza. Suo anche l'assist per il gol decisivo di Zaccagni.