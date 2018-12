Le pagelle del Verona - Silvestri il migliore, Lee determinante

Risultato finale: Foggia-Verona 2-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Silvestri 7.5 - Attento e sicuro, si fa sempre trovare pronto ogni volta che gli attaccanti avversari centrano il bersaglio. Con Kragl vince il duello personale, nella ripresa para un rigore a Iemmello e ipnotizza Galano. Incolpevole sulle reti subite.

Almici 6 - Spinge molto sulla corsia di destra, provando a rispondere colpo su colpo a Kragl. In fase difensiva se la cava più che bene.

Dawidovicz 5 - Nell’azione che porta all’1-1 di Mazzeo perde completamente di vista l’attaccante rossonero, che lo buca e pareggia i conti. Sempre un po’ insicuro.

Caracciolo 6 - Non lascia grandi occasioni agli attaccanti rossoneri nel cuore dell’area di rigore, arriva sempre con i tempi giusti.

Balkovec 5.5 - Spinge meno rispetto al suo solito, preferisce più che altro contenere le discese di Zambelli e Galano. Il problema, però, è che riesce raramente a tamponare. (Dal 56’ Empereur 6 - Torna da avversario nel suo ex stadio e nei minuti finali si comporta piuttosto bene.)

Henderson 6 - Sa sempre cosa fare con il pallone tra i piedi, di lui sentiremo parlare in futuro. Giovane, ma con grandi ambizioni. Da un suo cross arriva il gol di Pazzini. Nella ripresa cala un po’. (Dall’87’ Marrone s.v.)

Zaccagni 6.5 - Fa il play basso nel centrocampo di Grosso, ma non rinuncia a svariare per tutto il centrocampo. E la fuga sulla fascia che porta alla rete di Lee lo dimostra. Tra i migliori. (Dal 68’ Colombatto 6 - Ordinaria amministrazione nella parte finale del match, quella più difficile per il suo Verona.)

Gustafson 5.5 - Qualche errore di troppo in fase di impostazione, luci ed ombre per lui questo pomeriggio allo “Zaccheria”.

Matos 5.5 - Si nota molto poco, non riesce quasi mai a puntare e saltare l’avversario nell’uno contro uno. Nella ripresa sfiora il gol con un tiro in diagonale, ma è l’unico lampo.

Lee 7 - Mette lo zampino sul primo gol, segna il secondo sfruttando la papera di Noppert. Anche oggi risponde presente e si prende la scena, determinante negli ultimi trenta metri.

Pazzini 7 - Si muove molto, protesta tanto e si adegua al clima “da battaglia” dello Zaccheria. Da leader vero carica sulle spalle la squadra e soprattutto, come un rapace, si avventa sul pallone e sigla l’1-0. Trascinatore.