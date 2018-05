Le pagelle del Villarreal - Mario a segno, Bacca sfortunato

Risultato finale: Villarreal-Valencia 1-0

Asenjo 6.5 - Lucido e attento per 90'.

Mario 7 - Buona prova come terzino. Tiene a bada gli attaccanti avversari e poi il gol a coronamento di buona annata.

Alvaro 6.5 - Pochissime sbavature nella sua gara. Usa il fisico e l'esperienza per non farsi superare.

Victor Ruiz 6.5 - Si integra bene con i compagni. Match senza grandi problemi difensivi.

Rukavina 6 - Esce dopo un tempo senza aver particolarmente brillato. (Dal 46' Costa 6 - Svolge il suo lavoro senza problemi).

Rodri 6 - Va a sprazzi, meglio nella ripresa rispetto alla prima frazione di gioco.

Trigueros 6.5 - Gara giudiziosa, senza tanti fronzoli. Grintoso fino all'ultimo.

Castillejo 6.5 - Fa girare la palla non sempre con lucidità. Positivo in fase di non possesso. Il più pericoloso in più di un'occasione.

Cheryshev 6 - L'esterno ci prova, ma non è sempre lucido nella prima parte. (Dal 66' Fornals 6 - Spezzone di gara senza infamia e senza lode).

Raba 6 - Si muove tra le linee, non sempre nel vivo dell'azione. (Dal 81' Sansone s.v. Spezzone di gara senza infamia e senza lode).

Bacca 6 - Due chance nella prima frazione di gioco, ma è bravo Neto a dire di no.