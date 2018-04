Le pagelle del West Ham - Bene Carroll, papera Hart

Risultato finale: West Ham-Stoke City 1-1

© foto di Imago/Image Sport

Hart 5 - Che papera sul gol di Crouch. In decisa parabola discendente.

Cresswell 6.5 - Bella gara sempre sul pezzo. Tiri e cross interessanti. Inesauribile.

Zabaleta 6.5 - Anche lui si dà da fare sulla fascia, non molla fino alla fine.

Rice 6 - Primo tempo sottotono, nella ripresa gioca più avanzato ed è più nel vivo del gioco.

Ogbonna 6 - Preso in velocità va in difficoltà, ma con il fisico si aiuta e non soffre.

Masuaku 6.5 - Gara giudiziosa, senza tanti fronzoli, più volte a tiro. (Dal 81' Lanzini s.v. - )

Kouayaté 6 - Primo tempo a scartamento ridotto, meglio nella ripresa.

Noble 6.5 - Tocca tanti palloni in mezzo al campo, meno vispo, ma presente in fase di non possesso nella ripresa.

Joao Mario 5.5 - Volenteroso, ma leggerino sulla trequarti. Non lascia il segno. (Dal 85' Carroll 7 - Entra e segna, cosa volere di più?)

Fernandes 6.5 - Parte bene con ottimi spunti e strappi, poi si assesta. Prova sufficiente. (Dal 75' Hernandez s.v. )

Arnautovic 6 - Lotta come un leone, ma nel primo tempo sono più le volte in fuorigioco che al tiro. Nella ripresa ha una chance, ma la spreca.