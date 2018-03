Le pagelle del Wolfsburg - Arnold convince, male Osimhen

Risultato finale: Hertha Berlino-Wolfsburg 0-0

Casteels 6 - Attento sulle conclusioni avversarie.

Verhaegh 5.5 - Non sempre lucido in mezzo alla difesa. Ha abituato a ben altre interpretazioni.

Bruma 5.5 - Prova a salvare la situazione in alcune circostanze, ma non convince in diverse situazioni.

Knoche 6 - Appena può spinge in avanti, tiene la posizione e fa valere il fisico nei duelli contro gli avversari.

William 5.5 - Primo tempo complicato, ma non molla. Poca spinta in avanti, ma non ci sbavature degne di nota.

Arnold 6.5 - Gran primo tempo, sempre nel vivo dell'azione. Cala un po' nella ripresa, ma la sua prestazione è più che positiva.

Camacho 5.5 - Non c'è il cambio di passo. Può e deve prendere in mano la squadra, ma non ci riesce.

Guilavogui 5.5 - Si fa espellere nel finale dopo una prova sufficiente.

Dimata 6.5 - Corre, pressa, sempre presente al centrocampo. Non molla fino alla fine. (Dal 84' Origi s.v. ).

Brekalo 6 - Prestazione volenterosa, ma non arrivano tanti palloni giocabili.

Osimhen 5 - Pochi guizzi, via dopo un tempo. (Dal 46' Didavi 5.5 - Volenteroso, ma non accende la luce.)