Le pagelle del Wolfsburg - Knoche pasticcia, Verhaegh spreca

Risultato finale: Wolfsburg-Schalke 0-1

© foto di Imago/Image Sport

Casteels 5.5 - Viene beffato soltanto nel finale da un goffo autogol di uno dei suoi. Quando chiamato in causa si fa sempre trovare pronto.

Verhaegh 4.5 - Si porta sulle spalle un peso importante, il rigore fallito che poteva far protendere il match dalla parte della sua squadra. (Dal 90’ Steffen sv).

Bruma 5.5 - Qualche lancio in verticale interessante, bravo nel contenere gli attaccanti avversari.

Knoche 4 - Man of the match, ma stavolta in senso negativo. Suo l’autogol che consegna i tre punti alla squadra avversaria.

William 5.5 - Qualche sortita offensiva interessante, ma la squadra non lo supporta al meglio.

Arnold 5.5- Prova a far girare palla ma in maniera davvero troppo lenta, da annotare qualche calcio piazzato mal battuto.

Guilavogui 5 - Anche lui resta impantanato nel gioco sterile della sua squadra, troppo orizzontale e scarno di propensione offensiva.

Bazoer 6 - E’ lui a guadagnarsi il calcio di rigore, poi fallito da Verhaegh. Abile nel gioco sulla trequarti. (Dall’81’ Osimhen sv).

Didavi 6.5 - Uno dei migliori in campo per i suoi, abile nel gioco tra le linee e nel servire i compagni nello spazio.

Dimata 5.5 - Poco prima del fischio finale si mangia l’occasione più ghiotta della partita, a tu per tu col portiere spara alto.

Brekalo 5 - Gara da rivedere, troppo lento nei movimenti e prevedibile negli inserimenti. (Dall’89’ Origi sv).