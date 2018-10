Le pagelle dell'Aek - Klonaridis non basta, Ponce non punge

Risultato finale: Aek Atene-Benfica 2-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Barkas 6 - Non può nulla sulle reti avversarie. Tiene a galla i suoi nei momenti più duri.

Bakakis 5.5 - Balla in difesa nella prima parte. Meglio nella seconda, ma la prestazione rimane sotto la sufficienza.

Oikonomou 6 - Rude in alcuni contrasti, non è sempre lucido, ma ha il merito di non mollare. (Dal 67 Cosic 6 - Ordinato, non commette sbavature di rilievo.)

Chygrynskiy 6 - Anche per lui vale lo stesso discorso del compagno. Barcolla, ma alla fine strappa la sufficienza.

Hult 6 - Sale di ritmo nella seconda parte di gara dopo un primo tempo non irreprensibile.

Klonaridis 7.5 - Primo tempo scolastico, ripresa arrembante: due reti, una chance sprecata clamorosamente. Mancata la ciliegina sulla torta, ma il match è di sostanza.

Simoes 5.5 - Va a corrente alternata. Dimostra di non essere sempre al centro della gara. Lodevole, però, l'impegno. (Dal 79' Galo s.v. - ).

Galanopoulos 5.5 - Parte forte, poi cala. Non punge anche in ruolo non più congeniale.

Mantalos 6 - Una gara dignitosa. Ci prova con grinta e cuore, ma non è fortunato.

Bakasetas 6 - Si batte con tanta grinta, innesca più volte i compagni che non sempre lo supportano.

Ponce 5.5 - Leggerino in fase offensiva. Le sue azioni vengono sistematicamente fermate da quelli del Benfica. (Dal 60' Giakoumakis 6 - Dà più brio alla manovra offensiva.)