Le pagelle dell'Ajax - Onana si supera, Mazraoui convince

MAROTTA FRA MILAN, INTER E FIGC. LA JUVE INTANTO PENSA AL FUTURO. GENOA, SCATTA LA CORSA A PIATEK E INTANTO TORNA VELOSO. ROMA-KARSDORP ARIA D'ADDIO. LA FIORENTINA LAVORA AL RINNOVO DI CHIESA Dopo l'addio alla Juventus per Beppe Marotta potrebbe esserci un futuro a Milano. Il...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 Ottobre

PSG, Tuchel: "Neymar non è al top ma resta comunque decisivo"

Man United-Valencia, gara iniziata in ritardo per colpa... del traffico

WBA, il centrocampista Bakary Sako firma per una stagione

Chelsea, Drinkwater out dai piani di Sarri: il giocatore però non ha fretta

Roma, Dzeko: "Contento per la tripletta. Il ritiro ci ha fatto bene"

Man Utd, Mourinho: "Le parole di Scholes non m'interessano"

Albania, i convocati di Panucci: 9 gli italiani. Prima chiamata per Vrioni

CSKA, Goncharenko: "All'intervallo giocatori increduli per il vantaggio"

Neres 5.5 - In avanti è quello che soffre di più, un paio di incursioni pericolose ma poco altro. ( Dall'85' Dolberg sv ).

Tadic 6 - Un paio di occasioni pericolose nella prima parte, nella ripresa prova a creare per i compagni.

Schone 6 - Prova ad aprire gli spazi per dare ampiezza alla squadra. Nel finale trova anche la traversa.

Van de Beek 5.5 - Non è costante nel corso della partita, ma nei momenti di picco si fa pericoloso ed arriva vicino al gol. ( Dal 77' De Wit sv ).

Tagliafico 6.5 - Soffre in avvio, ma dopo i primi minuti diventa un altro giocatore. Spinta costante ed insidiosa, diventa una spina nel fianco per gli avversari.

De Ligt 6.5 - Uno dei migliori in campo. Nelle retrovie è praticamente insuperabile, e riesce anche a far ripartire i suoi con rapidità.

Mazraoui 7 - E' alla sua prima in Champions ma non si lascia intimidire dal blasone degli avversari, con personalità trova il gol con un'imbucata vincente e più volte chiude le sortite offensive avversarie.

Onana 7 - E' di sicuro lui uno dei protagonisti. Al di là del gol in avvio, frutto di una partenza super degli avversari, si supera almeno in un paio di occasioni, con un vero e proprio miracolo su James nel finale.

Invio richiesta in corso...

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy