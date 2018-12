Le pagelle dell'Al-Ain - Fayez sempre puntuale, Berg troppo isolato

Risultato finale: Real Madrid-Al Ain 4-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eisa 6 - Subisce quattro reti ma ne evita almeno altrettante, ricorderà per molto tempo la super parata sul colpo di testa di Gareth Bale. Nonostante la sconfitta esce a testa alta.

Mohamed Ahmad 5 - I limiti ci sono e sono evidenti, quando Bale comincia a spingere il terzino destro dell'Al-Ain ci capisce ben poco. Insieme anche una serie di indecisioni da matita blu. (Dal 64' Mohammed 5 - Nessuno si accorge del suo ingresso sul terreno di gioco, mai in partita).

Ismail Ahmed 5 - Con Mohamed Ahmad al fianco è tutto più complicato, chiamato anche a ricoprire le falle del laterale destro. Quando viene puntato da Benzema spesso viene saltato dall'attaccante francese del Real Madrid. Difetta in marcatura su Sergio Ramos.

Fayez 6,5 - Più che positiva la sua prova al centro della retroguardia, uno dei pochi a tenere in piede l'Al-Ain per tutto il corso della partita. A volte prende decisioni rischiose ma vincenti, ottima la sua scelta di tempo nell'intervento.

Shiotani 6 - Un pomeriggio quasi da dimenticare per il terzino giapponese, stende il tappeto rosso per Carvajal e Lucas Vazquez che sul suo versante fanno il bello ed il cattivo tempo senza trovare opposizione. Il quasi vale per la fase finale quando ci mette la firma con un colpo di testa imprendibile per Courtois.

Doumbia 6 - Gioca con il coltello tra i denti, lo fa capire già dal primo minuto quando stende Kroos. Sempre sul pezzo nonostante qualche lieve errore, per il resto la prestazione è abbastanza sufficiente.

Abdulrahman 5 - Chiamato a schermare Llorente ma il giovane spagnolo gli sfugge puntualmente, in occasione della rete di Luka Modric riesce soltanto ad osservare il croato calciare. (Dal 67' A.Abdulraham 6 - Prova a metterci una pezza ma il risultato era ormai compromesso).

Yaslem 5 - L'oggetto misterioso del centrocampista dell'Al-Ain, mai realmente in partita e dalla sua corsia la formazione di Mamic soffre terribilmente. Non riesce a dare il giusto aiuto ad un Shiotani in seria difficoltà.

El Shatat 6 - Poteva diventare l'uomo copertina per l'Al-Ain, bravo a raccogliere il brutto disimpegno di Marcelo ma il suo tentativo in avvio viene salvato sulla linea da Sergio Ramos. Bravo e sfortunato per tutto il corso della sfida.

Caio 6 - Uno dei pochi che prova a creare qualcosa di interessante con le sue doti tecniche, galleggia sulla trequarti superando anche in qualche occasione Carvajal e nel finale serve l'assist per la rete di Shiotani.

Berg 5 - Il lungagnone svedese non vive un pomeriggio felice, rimane per tutta la partita isolato tra le maglie della difesa del Real Madrid. Senza palloni giocabili è difficile fare male a Courtois. (Dal 76' Nader 5 - Sfortunato quando nel finale ci mette il piede sul suggerimento di Vinicius spedendo la sfera alle spalle del proprio portiere).