Le pagelle dell'Amiens - Konaté vale la salvezza, super Monconduit

Risultato finale: PSG-Amiens 2-2

© foto di Federico De Luca

Gurtner 6,5 - Non ha responsabilità dirette sui due centri del Paris Saint-Germain. Si supera sul destro a colpo sicuro di Di Maria: gran guizzo, che blinda lo svantaggio di misura. Rammendo che pesa, al netto del risultato finale.

Cissokho 5,5 - Batte un colpo nei primi quarantacinque con una poderosa percussione che non produce alcun pericolo. Arretra il raggio d'azione per braccare Pastore, ma è la sua uscita sonnecchiante a propiziare il destro vincente di Nkunku.

Adenon 5 - Beffato dal filtrante di Pastore per Cavani, tardiva la sua pressione su Nkunku. Due macchie su una prova complessivamente traballante: spesso in affanno, quando il PSG affonda il colpo.

Dibassy 6 - Un paio di distrazioni in interdizione che non lasciano strascichi. Non naufraga e si toglie uno sfizio nel finale: ribatte di testa un tentativo di Cavani, sventando un gol sulla linea di porta.

Avelar 5,5 - L'apporto in palleggio è pressoché evanescente. Attitudine legata alla preoccupazione destata dalla minaccia Di Maria, che lo supera sovente con le sue sterzate. Nessuna falla eccessivamente grave, ma concede più del lecito al Fideo.

Monconduit 6,5 - Tanta personalità e nessun timore reverenziale contro gli avversari diretti. La percussione centrale condita dall'assist per Konaté il fiore all'occhiello della sua prova. Nel mezzo, diversi disimpegni qualitativamente apprezzabili. (Dal 74' Fofana 6 - Fa il suo e rimedia un giallo nel finale).

Zungu 5 - Guarda le spalle al compagno di ventura, che gli ruba la scena quando è l'Amiens a manovrare. La sua azione di schermo è spesso sporca: fatica ad intercettare le trame parigine, rimediando anche una sanzione per uno spintone illegale su Nkunku.

Cornette 5,5 - Pronti via e spaventa i parigini, approfittando di una dormita di Kimpembe. Ci riprova qualche minuto più tardi con uno squillo a salve dal limite. Oscurato dalla verve del PSG nella fase centrale della gara, viene richiamato alla base poco dopo l'ora di gioco. (Dal 66' Gakpé 5,5 - Non incide dopo l'ingresso).

Kakuta 6 - Pur a sprazzi, è volenteroso nel tentare di scardinare la retroguardia del PSG. L'assist per il raddoppio di Konaté è l'esemplificazione del motto "la fatica paga sempre". Esteticamente non incanta, ma è discretamente efficace.

Manzala 5 - Non trova sbocchi sull'out mancino. Meunier lo tiene a bada, senza rischiare alcunché. Sopperisce con il buon apporto in ripiegamento, lascia il campo all'ottantaduesimo. (Dall'82' Bodmer s.v.).

Konaté 7,5 - Gara a due facce. Le giocate arrancanti della prima metà vengono cancellate da una ripresa da one man show: sigla una doppietta, sfiorando anche il tris. Protagonista assoluto di una serata storica.