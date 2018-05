Le pagelle dell'Arabia Saudita - Bene i cambi, Alowis in ritardo sull'1-0

Risultato finale: Italia-Arabia Saudita 2-1

Alowais 5.5 - Appare incerto nelle respinte più elementari, non è esente da colpe sulla rete di Balotelli. Sul gol di Belotti è bravo nella prima respinta anche se centrale. Si riscatta parzialmente sul tiro di Insigne.

Alharbi 5.5 - Zappacosta gli fa fare gli straordinari sulla sinistra e non sempre riesce ad arginare l'ex Toro.

O. Hawsawi 6 - Gli attaccanti azzurri gli danno molto da fare. Qualche rischio di troppo ma il salvataggio su Belotti nella ripresa vale un gol (Dall'84' Albulayhi sv).

Othman 6 - Tocca molti palloni di testa al centro dell'area di rigore risultando uno dei migliori del reparto arretrato (Dal 93' M. Hawsawi sv).

Alshahrami 5.5 - Viene spesso messo nel mezzo da Criscito e Insigne che dialogano sempre dalla sua parte. Poco propositivo in attacco.

Alfaraj 6 - Fa densità al centro del campo con grande generosità, poco preciso invece nella fase di proposizione di gioco.

Otayf 5.5 - Saltato troppo facilmente da Balotelli in occasione del gol. Si vede poco anche in fase di proposizione.

Kanoo 5.5 - Corre molto facendo tanto lavoro oscuro. Non è preciso invece col pallone fra i piedi (Dal 46' Aldawsari 6 - Dà brillantezza sulla corsia dando il giusto apporto in avanti).

Alshehri 6.5 - Non si vede mai nel primo tempo, nella ripresa ha il merito di trovare il gol che riapre l'incontro.

Abu Radyiah 5.5 - I palloni giocabili non sono molti. Corre e si sbatte senza però mai lasciare il segno in avanti (Dal 71' Almuwallad 6 - Si muove molto bene in avanti sfruttando anche la stanchezza degli azzurri).

Aljassam 5.5 - Criscito non gli lascia lo spazio per colpire. Cerca spesso la giocata ma non riesce a lasciare l'impronta sul match.